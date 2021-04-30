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Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 30.04.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

30 Nisan 2021 Cuma 20:05
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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