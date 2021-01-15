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Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları

Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 15 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde, Akrep dizisi Ece kimdir? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 20:08
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 15.01.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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