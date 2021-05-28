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Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz yaşı ve oynadığı diziler

Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz yaşı ve oynadığı diziler haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 28 Mayıs 2021 Cuma günü de gündemde! Siz de Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz yaşı ve oynadığı diziler haberi için 28 Mayıs 2021 Cuma tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 20:05
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz yaşı ve oynadığı diziler
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.


Son Güncelleme: 28.05.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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