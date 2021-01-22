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Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi

22 Ocak 2021 Cuma gününün önemli manşetlerinden Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

22 Ocak 2021 Cuma 20:05
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 22.01.2021 20:05
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Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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