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Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz doğum tarihi

20:05 sularında basına yansıyan Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz doğum tarihi haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Mayıs 14 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 20:05
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz doğum tarihi
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.


Son Güncelleme: 14.05.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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