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Akrep dizisi Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Akrep dizisi Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Akrep dizisi Ece karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 23.04.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

23 Nisan 2021 Cuma 20:05
Akrep dizisi Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir?
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.




Son Güncelleme: 23.04.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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