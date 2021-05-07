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Akrep dizisi Ece karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımız tarafından merak edilen Akrep dizisi Ece karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Akrep dizisi Ece karakterini canlandıran oyuncu kimdir? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 7 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 20:05
Akrep dizisi Ece karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.




Son Güncelleme: 07.05.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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