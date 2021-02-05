Akrep dizisi Ece karakteri kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?
Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.
Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.
Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.
Son Güncelleme: 05.02.2021 20:05