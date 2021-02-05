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Akrep dizisi Ece karakteri kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı ve yer aldığı diziler

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Akrep dizisi Ece karakteri kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı ve yer aldığı diziler başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 05.02.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

05 Şubat 2021 Cuma 20:05
Akrep dizisi Ece karakteri kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı ve yer aldığı diziler
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 05.02.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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