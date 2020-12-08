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Akrep Dizisi Ece Karakteri Kimdir? Ahsen Türkyılmaz

Akrep dizisindeki çocuk oyuncu kimdir? Akrep dizisindeki Ece karakteri daha önce hangi projelerde yer aldı? Akrep dizisi hangi kanalda? Yayın hayatına başlamadan herkes tarafından oyuncu kadrosu merak edilen Akrep dizisinin şimdi de çocuk oyuncuyu canlandıran Ece karakterinin kim olduğu araştırılıyor.

08 Aralık 2020 Salı 22:51
Akrep Dizisi Ece Karakteri Kimdir? Ahsen Türkyılmaz
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:51
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Anahtar Kelimeler:
AkrepDiziÇocuk OyuncuEce KarakteriStar Tv
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