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Akrep dizisi Ece (Ahsen Türkyılmaz) kimdir?

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Akrep dizisi Ece (Ahsen Türkyılmaz) kimdir? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 4 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, Akrep dizisi Ece (Ahsen Türkyılmaz) kimdir? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 20:05
Akrep dizisi Ece (Ahsen Türkyılmaz) kimdir?
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.


Son Güncelleme: 04.06.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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