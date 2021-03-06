İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun hakkında bilgiler

Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun hakkında bilgiler haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 05.03.2021li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:43
Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun hakkında bilgiler
Takip Et:

AKREP DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU VE KONUSU

 

Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yapacağı dizide birçok önemli oyuncu da rol alıyor. Daha önce oynadığı rollerle seyircinin kalbinde taht kurmuş Demet Akbağ, Perihan karakteriyle dizideki yerini alıyor. Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz gibi oyuncular da dizinin kadrosunda yer alıyor.

 

Peki, merakla beklenen bu dizinin konusu ne? Dizi hangi konuyu ele alacak?

 

İlk tanıtımı yayınlanan dizi oldukça merak uyandırdı. Geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini ekranlara getirecek dizi, izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.

 

Yayın tarihi henüz belli olmayan dizide, son zamanlarda oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Aslı Melisa Uzun’da yer alıyor. Dizide Duru karakterini canlandıracak oyuncu, Arkadaşlar İyidir ve Erkenci Kuş dizilerinin ardından yeni bir dizide rol almanın heyacanını yaşıyor.

 

 

ASLI MELİSA UZUN KİMDİR?

 

Aslı Melisa Uzun, 28 Temmuz 1995 yılında Ankara’da doğmuştur. 2015 yılında ‘Miss Turkey Universe’ seçilen Aslı Melisa Uzun, manken ve oyuncudur. Çok küçük yaşta dans eğitimi almaya başlayan Aslı Melisa Uzun, bale ve jimnastik eğitimi aldı. Arkadaşlar İyidir dizisindeki Seda Yılmaz karakteriyle izleyicilerin takdirini kazanan oyuncu, çıkışını bu şekilde yaptı. Sonrasında Erkenci Kuş dizisinde Gamze karakterini canlandıran oyuncu bu dizide de kendinden söz ettirdi.

 

 

Oyunculuğu kadar eğitim hayatında da başarılı olan oyuncu, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda çocukluğunda başladığı dans eğitimlerinde de oldukça başarılı olan oyuncu, profesyonel dansçı olmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dans eğitimi de almıştır. 26 yaşındaki güzel oyuncu kariyerinde ilk defa bir dizide yardımcı başrol oyuncusu olarak yer alacak. Yakında, Star Tv’de başlayacak olan Akrep dizisinin yardımcı başrol oyuncusu olacak, Aslı Melisa Uzun’un performansını izleyiciler merakla bekliyor.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aslı Melisa UzunStar TvAkrep Dizisi DuruAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?

Popüler Haberler

Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun hakkında bilgiler
Akrep dizisi Ece kimdir? Gerçek adı ne? Ahsen Türkyılmaz oynadığı diziler
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akrep dizisi İpek kimdir? Gerçek adı ne? Esila Umut oynadığı diziler
Akrep Merve kimdir? Müge Su Şahin gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül yer aldığı dizi ve film yapımları
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep dizi çekim seti hangi ilde?
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim yaşı ve oynadığı diziler
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever nerelidir?
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
2020-2021 senesi meslek lisesi stajyer öğrencilerinin alacakları maaş belli oldu mu?
MEB 2021 Yarıyıl 15 tatil ne zaman, tatili hangi tarihte?
Yeni partiyi ne zaman kurulacak? Ali Babacan yeni partisi ne zaman açılacak?
SGK eksik gün bildirimi nedir? Eksik günbildirimi nasıl yapılır? Eksik gün sebepleri ve detayları
Akıncı dizisi oyuncuları kimlerdir? ATV Akıncı dizisi konusu ve oyuncuları
Akrep dizisi Hizmetçi karakterini kim canlandırıyor? Demet Gül biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler
Akıncı dizisindeki Beste karakteri Kimdir? Müge Boz dizideki rolü ve hayatı
Akrep dizisi Ferda kimdir? Evrim Alasya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akrep dizisi Selma karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.