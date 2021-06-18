Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Akrep dizisi iyi reytingler almaktadır. Akrep dizisinin karakterleri merak edilmektedir. Bena karakteri ilgileri üstüne toplamaya devam ediyor.

Bena karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu ve daha önce rol aldığı projeler merak edilmektedir.

Akrep dizisinin başrol oyuncusu Demet Akbağ’dır. Akbağ, Perihan Emgen karakterine hayat vermektedir. Dizi hikâyede olduğu kadar oyuncu kadrosunda da başarıyı yakalamıştır. Tecrübeli isimlerin yanında genç oyuncular da rol almaktadır.

Dizide yer alan genç isimlerin yıldızı parlamaya başladı. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncuların takipçileri gittikçe artıyor.

Akrep dizisi Bena kim?

Bena karakterine Başak Daşman hayat veriyor. Oyuncu, 1981 İstanbul doğumlu. İlk projesi Şaşı Felek Çıkmazı ile tanındı.

Daha sonra Asmalı Konak dizisiyle Akasya karakterine hayat verdi. Oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk bölümü mezunudur. Güzel oyuncu yönetmenlik de yapmıştır.

Bena nasıl bir karakter?

Özel Kadınlar Listesi ve 3.Richard gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Rol aldığı diziler: Avrupa Yakası, Doktorlar, Rüzgârın Kalbi. Filmler: Oflu Hoca’nın Şifresi 2, Yav He He, Son İstasyon, İş Arıyoruz.

Bena, aldatılan bir eşi canlandırmaktadır. Kocası Fikret onu aldatmaktadır. Bena’nın tek gayesi ise ailesini korumaktır.

İlk bölümden itibaren birçok kadın, kendini Bena’nın yerine koyarak onu destekledi. Dizinin ileriki bölümlerinde Bena’nın hikâyesini daha derinden izleyeceğiz.

Fikret, Bena’yı anne bir, baba ayrı olan kız kardeşi Ferda Kendirci ile aldatmaktadır. Ferda’yı annesi çok küçük yaşta terk etmiştir. Ferda, kendisinin sahip olması gereken şeylere kız kardeşinin sahip olduğunu düşündüğü için ondan nefret etmektedir.

Ferda’nın aniden hayatlarına girmesiyle her şey değişir. Bena karakterinin sonu ise hiç iyi değildir. Fikret, dizide şimdiye kadar bencil bir karakter olarak tanıtıldı. İlerleyen bölümlerde bu durumun değişip değişmeyeceği merak edilmektedir.

Bena, dizide mağdur bir kadını canlandırmaktadır.