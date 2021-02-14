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Akrep dizisi Ayşem kim? Beril Pozam kimdir?

Star TV ekranlarının yeni dizileri arasında yer alan ve oldukça sevilen ‘Akrep’ dizisinde Ayşem karakterini gerçekte kimin canlandırdığı oldukça merak ediliyor. Dizide dikkat çeken Beril Pozam kimdir? ‘Akrep’ dizisi Ayşem kim?

14 Şubat 2021 Pazar 17:29
Akrep dizisi Ayşem kim? Beril Pozam kimdir?
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Star TV yeni dizisi ‘Akrep’ güçlü başrol oyuncu kadrosu ile bir anda ekranlarda en sevilen dizi olmayı başardı. Konusu ile birçok izleyiciyi ekrana bağlayan dizide usta oyuncu Demet Akbağ yer alıyor. İlk günden itibaren iddialı davranan dizi birçok dizinin önüne geçerek reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide ki oyuncuların hepsinin ayrı hayat hikayesi olması sebebi ile dizi daha da heyecanlı bir hal alıyor. Ayşem karakterini canlandıran Beril Pozam ise oyuncalar arasında en başarılı ve iddialı kişilerden birisi.  Avukat rolü ile karşımıza çıkan Ayşem Ferda’yı kurtarmak için çalışmaktadır. Peki Ayşem karakterine can veren Beril Pozam kimdir?

 'Akrep' Ayşem karakterini canlandıran Beril Pozam kimdir?

 1995 İstanbul doğumlu başarılı oyuncu Ankara Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünü okuyarak mezun olmuştur. Asıl mesleği tiyatro olan Pozam çevirmenlik ve sahne asistanlığı ile ilgili oldukça başarılıdır. Tiyatro da daha aktif olan başarılı oyuncu televizyon ekranlarında ilk ‘Afili Aşk’ dizisi ile karşımıza çıkmaktadır. Şimdi ise Star TV ekranlarında Perşembe akşamları saat 20.00 da avukat Ayşem olarak karşımıza çıkmaktadır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:29
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Anahtar Kelimeler:
AkrepDiziStar TvAvukatBeril PozamAyşem
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