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Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 15-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 20:03
Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Star TV ekranlarının yeni dizisi Akrep, sezona iddialı bir giriş yaptı. Başarılı oyuncu kadrosu ile ilk bölümünden itibaren dikkat çekmeyi başaran dizinin çok konuşulan isimlerinden biri olan Avukat Ayşem’in dizideki rolü ve karakteri kimin canlandırdığı araştırılmaya başlandı.

Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir?

Ferda, annesi tarafından çocuk yaşta terk edildikten sonra yıllarca annesi Perihan’dan intikam almak için plan yapar. Ferda’nın en büyük isteği annesinin her şeyine sahip olmaktır. Annesi Perihan Hanım’ın konağına gittiğinde evden kovulan Ferda, hapishaneye düşer. Avukat Ayşem ise onu hapishaneden kurtarmak için mücadele eder. Ferda’yı dinleyen Ayşem, duydukları karşısında donakalır. Aldığı bilgiler ile Ferda’yı hapishaneden kurtarmak için büyük çaba sarf edecektir.

Beril Pozam kimdir?

Akrep dizisinde Avukat Ayşem karakterine Beril Pozam hayat vermektedir. Başarılı oyuncu 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sahne teknisyeni ve tiyatro oyuncusu olan Pozam daha önce Afili Aşk dizisinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 15.01.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
FerdaBeril PozamAvukat AyşemStar TvAkrep
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