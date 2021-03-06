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Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim yaşı ve oynadığı diziler

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 05.03.2021 tarihli Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim yaşı ve oynadığı diziler haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 05.03.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:34
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim yaşı ve oynadığı diziler
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Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan dizilerden birisi olan Akrep dizisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak uyandırıyor.

Akrep Dizisi Aras Kimdir?

İki kadının hikayesinin anlatıldığı Akrep dizisinde Aras karakterine Yusuf Çim hayat veriyor. Dizide yer alan Aras karakterinin özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Aras karakteri belli olduğunda buradan öğrenebilirsiniz.

Yusuf Çim Kimdir?

1991 yılında İstanbul’da doğan Yusuf Çim, lisenin ardından 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi görmüştür. İlk olarak 2014 yılında Ezra isimli dizide rol alan Yusuf Çim sonrasında Piramit, Çilek Kokusu, Hanım Köylü, İçimdeki Fırtına, Servet, Kazara ve İyi Günde Kötü Günde isimli yapımlarda rol almıştır.

Yusuf Çim'in sevgilisi olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Instagram hesabı @yusufcim olan genç oyuncunun bir zamanlar Demet Özdemir'le sevgili olduğu bilinmektedir. Daha önceki açıklamalarında Yusuf Çim şu an da bir sevgilisi olduğunu açıklamış ancak kim olduğunu söylememiştir.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:34
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Anahtar Kelimeler:
ArasAkrep
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