İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim nerelidir?

Birçok kişinin merak ettiği Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim nerelidir? haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 12-02-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 19:42
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim nerelidir?
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan dizilerden birisi olan Akrep dizisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak uyandırıyor.

Akrep Dizisi Aras Kimdir?

İki kadının hikayesinin anlatıldığı Akrep dizisinde Aras karakterine Yusuf Çim hayat veriyor. Dizide yer alan Aras karakterinin özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Aras karakteri belli olduğunda buradan öğrenebilirsiniz.

Yusuf Çim Kimdir?

1991 yılında İstanbul’da doğan Yusuf Çim, lisenin ardından 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi görmüştür. İlk olarak 2014 yılında Ezra isimli dizide rol alan Yusuf Çim sonrasında Piramit, Çilek Kokusu, Hanım Köylü, İçimdeki Fırtına, Servet, Kazara ve İyi Günde Kötü Günde isimli yapımlarda rol almıştır.

Yusuf Çim'in sevgilisi olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Instagram hesabı @yusufcim olan genç oyuncunun bir zamanlar Demet Özdemir'le sevgili olduğu bilinmektedir. Daha önceki açıklamalarında Yusuf Çim şu an da bir sevgilisi olduğunu açıklamış ancak kim olduğunu söylememiştir.



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArasAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!

Popüler Haberler

Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim nerelidir?
Akıncı dizisinde Duygu karakterine Öykü Su Okur hayat veriyor
Seni Çok Bekledim dizisindeki Şebo karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterini Gizem Terzi canlandırıyor
Ramo dizisi Nadya kimdir? Gözde Kaya'nın hayatı!
Akıncı dizisi Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Son Yaz Selim Kimdir? Ali Atay hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisi Civan karakteri kimdir? Emre Törün kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akıncı dizisi Defne kimdir? Deren Talu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Öğretmenlere yeni eğitim yılı hazırlık ödenekleri ne zaman ödenecek? MEB Yeni eğitim yılı ödeneği tarihleri
Kredi kartı borcu son ödeme tarihinde ödenmezse ve tarih geçerse ne olur?
Denizbank bayram kredisi kampanyası
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? İllere Göre Ödenecek Kira Yardım Ücretleri
Türkcell ve Türk Telekom yeni bir iş ilanı ile 3 Bin TL maaşla personel alımı yapacak
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Devrim Özkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kimdir, nereli yaşı kaç?
Ramo Arap kimdir? Doğu Can biyografisi
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır kimdir, nereli yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizisindeki Civan Güngör karakteri Kimdir? Emre Törün dizideki rolü ve hayatı
Tozkoparan Duygu kimdir? Gerçek adı ne? Ülkü Hilal Çiftçi oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.