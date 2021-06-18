İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim doğum tarihi

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim doğum tarihi konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan haberimize göz atarak, Akrep dizisi Akrep kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 19:41
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim doğum tarihi
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan dizilerden birisi olan Akrep dizisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak uyandırıyor.

Akrep Dizisi Aras Kimdir?

İki kadının hikayesinin anlatıldığı Akrep dizisinde Aras karakterine Yusuf Çim hayat veriyor. Dizide yer alan Aras karakterinin özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Aras karakteri belli olduğunda buradan öğrenebilirsiniz.

Yusuf Çim Kimdir?

1991 yılında İstanbul’da doğan Yusuf Çim, lisenin ardından 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi görmüştür. İlk olarak 2014 yılında Ezra isimli dizide rol alan Yusuf Çim sonrasında Piramit, Çilek Kokusu, Hanım Köylü, İçimdeki Fırtına, Servet, Kazara ve İyi Günde Kötü Günde isimli yapımlarda rol almıştır.

Yusuf Çim'in sevgilisi olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Instagram hesabı @yusufcim olan genç oyuncunun bir zamanlar Demet Özdemir'le sevgili olduğu bilinmektedir. Daha önceki açıklamalarında Yusuf Çim şu an da bir sevgilisi olduğunu açıklamış ancak kim olduğunu söylememiştir.


Son Güncelleme: 18.06.2021 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArasAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Başarılı oyuncu Bülent Şakrak kimdir? Nerelidir? Bülent Şakrak nerede yaşıyor? Kiminle evli?
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler
Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler
Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? Ozan Turan hakkında bilgiler
Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? Ozan Turan hakkında bilgiler
Zahrettin Çelik kimdir? Zahrettin Çelik biyografisi
Zahrettin Çelik kimdir? Zahrettin Çelik biyografisi
Emel Özkızıltaş kimdir, nerede doğmuştur? Emel Özkızıltaş evli mi? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?
Emel Özkızıltaş kimdir, nerede doğmuştur? Emel Özkızıltaş evli mi? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?
Ömer Kızıl kimdir, nerelidir? Ömer Kızıl’ın hayatı
Ömer Kızıl kimdir, nerelidir? Ömer Kızıl’ın hayatı

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi kimdir, nereli yaşı kaç?
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim doğum tarihi
Akıncı Duygu kimdir? Öykü Su Okur yaşı, boyu, sevgilisi
Seni Çok Bekledim dizisindeki Şebo karakteri kimdir? Sibel Şişman nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizisine katılan Gizem Terzi kimdir? Sinem karakteri kimdir?
Ramo Nadya karakterini kim canlandırıyor? Gözde Kaya kimdir?
Akıncı dizisi Fatih karakterini kim canlandırıyor? Şükrü Özyıldız biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisi Selim kimdir? Ali Atay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Civan karakteri kimdir? Emre Törün kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziden ayrıldı mı? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'ya geri gelecek mi?
30000 tl ye hangi arabayı almalıyım?
Rüyada para alma görmek anlamı ve yorumu
Kimler yetim maaşı alabilir? Yetim maaşı kaç yaşına kadar ödenir?
Rüyada incir yemek görmek neye işaret eder?
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Saliha Sultan karakteri kimdir? Vildan Atasever nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizisinde Fatih karakterine Emre Karayel hayat veriyor
Ramo dizisindeki Arap karakteri kimdir?
ATV Akıncı konusu ve dizi oyuncuları
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kimdir, nereli yaşı kaç?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Zaza karakteri kimdir? Hakan Ummak nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.