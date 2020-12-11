İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Akrep dizisi Akrep karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Akrep dizisi Akrep karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 11 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Akrep dizisi Akrep karakterini canlandıran oyuncu kimdir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 11 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 19:41
Akrep dizisi Akrep karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan dizilerden birisi olan Akrep dizisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak uyandırıyor.

Akrep Dizisi Aras Kimdir?

İki kadının hikayesinin anlatıldığı Akrep dizisinde Aras karakterine Yusuf Çim hayat veriyor. Dizide yer alan Aras karakterinin özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Aras karakteri belli olduğunda buradan öğrenebilirsiniz.

Yusuf Çim Kimdir?

1991 yılında İstanbul’da doğan Yusuf Çim, lisenin ardından 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi görmüştür. İlk olarak 2014 yılında Ezra isimli dizide rol alan Yusuf Çim sonrasında Piramit, Çilek Kokusu, Hanım Köylü, İçimdeki Fırtına, Servet, Kazara ve İyi Günde Kötü Günde isimli yapımlarda rol almıştır.

Yusuf Çim'in sevgilisi olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Instagram hesabı @yusufcim olan genç oyuncunun bir zamanlar Demet Özdemir'le sevgili olduğu bilinmektedir. Daha önceki açıklamalarında Yusuf Çim şu an da bir sevgilisi olduğunu açıklamış ancak kim olduğunu söylememiştir.



Son Güncelleme: 11.12.2020 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArasAkrep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu

Popüler Haberler

Akrep dizisi Akrep karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yusuf Çim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ayla filmi nerede çekildi? Ayla gerçek hikaye mi? Ayla filmi konusu ve oyuncuları
Arka Sokaklar dizisi Sinem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Terzi kimdir?
Ramo dizisinde Nadya karakterine Gözde Kaya hayat veriyor
Akrep dizisindeki Ece karakteri kimdir? Ahsen Türkyılmaz nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar Civan kimdir? Emre Törün gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Hercai dizisi Füsun’u kim canlandırıyor? Ayşegül Günay'ın biyografisi
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey karakterini kim canlandırıyor? Sifu Salman Ataş kimdir?
Arka Sokaklar dizisine katılan Emre Törün kimdir? Civan Güngör karakteri kimdir?
Mucize Doktor dizisi hangi gün yayınlanıyor? Mucize Doktor dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Kanalların yayın akışları 2 Ekim Salı- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Çalışma hayatında başarılı olabilmek için neler yapılmalı? İşte tavsiyeler
Türk Telekom 30 GB intenet bedava! 30 GB ücretsiz intenet başvuru şartları
Anonim şirket nasıl kurulur? AŞ kurmak için şartlar nedir, neler gereklidir?
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Sağlık Bakanı Koca 11 Aralık 2020 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 11 Aralık 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.