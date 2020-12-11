Akrep dizisi 2. yeni bölüm fragmanı ilk sahne

Yapımcılığını İrfan Şahin üstlendiği senaryosunu ise Gökçen Usta’nın kaleme aldığı Akrep dizisi 1. Bölümü 11 Aralık Cuma akşamı izleyicilerle buluştu. Şimdi ise Akrep 2. Bölüm dört gözle bekleniyor izleyiciler tarafından.

Akrep dizisi 2.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in üstlendiği Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor.Yeni bölüm fragmanı yayınlanmayan Akrep dizisi, yayınlandığı an haberimizde güncellenecektir.

Kısaca dizinin konusu nedir?

Demet Akbağ, dizide Perihan karakteri ile kızını terk edip zengin bir adamla evlenen bir kadını canlandırmaktadır. Perihan güzel bir yaşam sürerken terk edip gittiği kızı Evrim Alasya yani Ferda annesine ulaşır. Bu buluşma özlem gidermek adına değil savaş adına adeta.

Bu savaşta tek bir soru vardır, neden beni terk ettin anne? Zengin bir adamla evlenip rahat bir yaşam içinde yaşayan Perihan…

Gelen telefonla hayatları değişen aile. Ferdanın sahip olduğu tek şey kendi uğraşlarıyla bir mahallede açmış olduğu kuaför. Kızı annesinin hayatı rahatlığı peşindedir. Olaya bak Perihan’ın kızı aynı zamanda damadının da sevgilisi. Aşk ve nefretin ortasında sürüklenen bir dizidir.

