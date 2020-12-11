İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Akrep dizisi 2. yeni bölüm fragmanı ilk sahne

Star TV’nin dört gözle beklenilen dizisi Akrep bugün ilk bölümüyle ekranlarda izleyicilerle tanıştı. Konusu bakımından iki kadının yaşamına değinen dizide ilk bölüm bitmesi ile birlikte yeni bölümünü fragmanı merakla beklenir oldu. Akrep dizisi 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu araştırılan konular arasında yer aldı.

11 Aralık 2020 Cuma 23:02
Akrep dizisi 2. yeni bölüm fragmanı ilk sahne
Takip Et:

Yapımcılığını İrfan Şahin üstlendiği senaryosunu ise Gökçen Usta’nın kaleme aldığı Akrep dizisi 1. Bölümü 11 Aralık Cuma akşamı izleyicilerle buluştu. Şimdi ise Akrep 2. Bölüm dört gözle bekleniyor izleyiciler tarafından. 

Akrep dizisi 2.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in üstlendiği Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor.Yeni bölüm fragmanı yayınlanmayan Akrep dizisi, yayınlandığı an haberimizde güncellenecektir.

Kısaca dizinin konusu nedir?

Demet Akbağ, dizide Perihan karakteri ile kızını terk edip zengin bir adamla evlenen bir kadını canlandırmaktadır. Perihan güzel bir yaşam sürerken terk edip gittiği kızı Evrim Alasya yani Ferda annesine ulaşır. Bu buluşma özlem gidermek adına değil savaş adına adeta.

Bu savaşta tek bir soru vardır, neden beni terk ettin anne? Zengin bir adamla evlenip rahat bir yaşam içinde yaşayan Perihan… 

Gelen telefonla hayatları değişen aile. Ferdanın sahip olduğu tek şey kendi uğraşlarıyla bir mahallede açmış olduğu kuaför. Kızı annesinin hayatı rahatlığı peşindedir. Olaya bak Perihan’ın kızı aynı zamanda damadının da sevgilisi. Aşk ve nefretin ortasında sürüklenen bir dizidir.



Son Güncelleme: 11.12.2020 23:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvAkrepDiziYeni BölümKadınSavaşIntikam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

Popüler Haberler

İlaç raporu nasıl uzatılır? 2020 İlaç raporu çıkarma ve uzatma işlemleri
Star TV Seni Çok Bekledim 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Akrep dizisi 2. yeni bölüm fragmanı ilk sahne
Findeks notu nasıl öğrenilir? Güncel findeks kredi notu sorgulama
İntenet vergi dairelerinden trafik cezası nasıl ödenir? 2020 Online trafik cezası ödeme
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2020 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Koltuk altı kararması nasıl gider? Koltuk altı neden kararır?
Toki konut kredisi veriyor mu? Toki sosyal konutları için kredi veren bankalar 2020
Çukur 4. sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Whindersson Nunes Batista kimdir? Whindersson'un Youtube Kanalının Kaç Abonesi Var?
Acil nakit 20 000 TL hızlı kredi imkanı sunan bankalar ve şartları
Tam teşekküllü heyet sağlık raporu nasıl Alınır? 2020 Sağlık raporu alma işlemleri
Hizmetçiler Aras kimdir? Gerçek adı nedir? Aras Atahanlı hakkında bilgiler
TV8 Apartmanlar Yarışıyor ne zaman başlayacak? Apartmanlar Yarışıyor tanıtım fragmanı
Maria ile Mustafa ne zaman final yapacak, dizi kaç bölüm sürecek?
Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma 2020
50.000 TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller 2020
PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2020
Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? 2020 Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı
2020 Volvo XC90 teknik bilgileri ve özellikleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.