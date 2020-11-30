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Akrep dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Akrep'in ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın yer aldığı dizide geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesi ekranlara gelecek.

30 Kasım 2020 Pazartesi 00:22
Akrep dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
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Akrep dizisinden ilk fragman yayınlandı! Demet Akbağ ve Evrim Alasya Akrep dizisinde buluştu! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

STAR TV ekranlarında başlayacak olan ‘’Akrep’’ dizisinin ilk fragmanı gösterildi. Başrollerde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’ in rol aldığı dizinin konusu geçmiş ve bugünün savaşını yapan iki kadının öyküsüdür.

Akrep dizisinin yapımı 1441 Production adına İrfan Şahin tarafından üstlenilmiştir. Dizinin yönetmeni ise Gökçen Usta’dır. Senaryo Erkan Birgören’ e aittir.

GEÇMİŞİN AYNASINDAN, BUGÜNÜN SAVAŞI!

Akrep dizisi, ihaneti, aşkı ve anneliğin savaşıyla yüklü bir ‘Akrep’ dövüşüdür. Dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül rol alıyor.




Son Güncelleme: 30.11.2020 00:22
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Anahtar Kelimeler:
AkrepYeni DiziDemet AkbağEvrim Alasya
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