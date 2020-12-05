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Akrep dizisi 1. bölüm ne zaman başlıyor? Star Tv Akrep yayın tarihi ve saati belli oldu!

Star TV' nin yeni sezon dizilerinden biri olan Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu. Akrep dizi birçok ünlü ismi kadrosunda barındırmakla birlikte paylaştıkları afişler ve tanıtımlar aracılığıyla da izleyicinin dikkatini çekmişti. İşte detaylar...

05 Aralık 2020 Cumartesi 15:47
Akrep dizisi 1. bölüm ne zaman başlıyor? Star Tv Akrep yayın tarihi ve saati belli oldu!
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Star’ın yeni sezonda sunacağı bir yeni dizisinin daha yayın tarihi açıklandı. Başrollerinde; Evrim Alasya, Yusuf Çim ,Bekir Aksoy ve Demet Akbağ’nın yer alacağı “Akrep” adlı dizi 11 Aralık Cuma günü ekranlara gelecek ve meraklı izleyicisi ile buluşacak.

 

Yayınlanan tanıtım ve asılan afişleri ile büyük bir kitlenin ilgisini çeken Akrep adlı dizinin yapımcılık görevinde 1441 Production kapsamında İrfan Şahin bulunuyor. Yönetmenliği Gökçen Usta’nın yapacağı dizinin senaristi ise Erkan Birgören’dir.

Demet Akbağ, Yusuf Çim, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy’un başrollerinde olduğu dizide, yan oyuncular olarak; Aslı Melisa Uzun, Taha Baran Özbek, Ahsen Türkyılmaz, Esila Umut, Müge Su Şahin, Beril Pozam ve Demet Gül bulunuyor.

 

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 15:47
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Akrep DizisiDemet AkbağAkrep Dizisi Yayın TarihiStar TV Yeni DiziAkrep
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