Akrep dizisi 1. bölüm ne zaman başlıyor? Hangi gün yayınlanacak?

Ekranların sevilen kanallarından StarTv ses getirecek yeni bir dizi ile karşımıza gelmekte. StarTv de izleyicisi ile buluşacak olan ‘Akrep’ dizisinin yayın tarihi belli oldu! Birçok sevilen oyuncu ile bir araya geldikleri projede başrol oyuncuları; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çimdir. Beklenen dizi yayın tarihi 11 Aralık 2020 Cuma günü yayın hayatına dahil olarak seyircisi ile bir araya getirilecek.

Akrep dizisinin yönetmenliğini Gökçe Usta yapmakta ve yapımı 1441 productıondan İrfan Şahine ve senaryoda Erkan Bilgörene aittir. Oyuncu kadrosu ile henüz ekranlara gelmeden dikkat çeken bir dizi haline gelmektedir.

Akrep dizi yayınlanma tarihine günler kaldı, 11 aralık Cuma günü Saat 8 de seyirci karşısına çıkarılacaktır.

Büyük oyuncuların başrolünde bulunduğu dizinin kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül de yer almaktadır.