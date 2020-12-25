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Akrep dizi oyuncusu Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz hakkında bilgiler

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Akrep dizi oyuncusu Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz hakkında bilgiler haberine dair en sıcak ayrıntılar 25.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 20:05
Akrep dizi oyuncusu Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz hakkında bilgiler
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Akrep Dizisindeki Çocuk Oyuncu Ece Karakteri Kimdir?

Akrep dizisinde çocuk oyuncu Ece karakterini canlandıran isim Ahsen Türkyılmaz’dır.

Ece karakterini canlandıran oyuncu Ahsen Türkyılmaz İstanbul’da 2014 yılında dünyaya gelmiştir. Şuan 7 yaşında olan çocuk oyuncu Beko reklamlarında ve Fatma isimli dizide rol almıştır.

Şuan Akrep dizisinde Ece rolünü canlandıracak olan Ahsen Türkyılmaz Layla Şirin Ajans’ın oyuncusudur. Akrep dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 25.12.2020 20:05
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Star TvEce KarakteriÇocuk OyuncuDiziAkrep
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