İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Akrep Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Akrep Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 26 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizde Akrep Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 26 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 19:54
Akrep Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Takip Et:

Akrep Dizisi Nerede Çekiliyor, Çekim Mekânları Konak Orman Göl Neresi?

Star TV kanalında Akrep isimli bir dizi başlıyor. Akrep dizisinin nerede çekildiği, dizide geçen göl ve orman manzaralarının neresi olduğu merak edilmektedir. Dizinin başrol oyuncuları Demet Akbağ, Evrim Alasya gibi yetenekli oyunculardır. Akrep, ihaneti, aşkın ve anneliğin savaşından bahsetmektedir. Dizinin ilk fragmanı 28 Kasım 2020 tarihinde yayınlandı.

Akrep dizisi nerede çekiliyor?

Star TV ekranlarında gösterilen ilk fragman sonrası dizinin çekildiği yerler merak edilmiştir. Akrep dizisi yeni yıla damga vuracak dizilerden biri gibi görünüyor. Dizinin fragmanında görülen Amerikan tarzı ev veya konak ve tekneyle gidilen göl ve kayboldukları orman da merak edilmektedir.

Akrep dizisinin çekim yerleri neresi?

Yapımı 1441 Productions’ın, yapımcılığını İrfan Şahin’in yaptığı Akrep dizisinin yönetmenliğini de Gökçen Usta yapmıştır. Evrim Alasya, kırmızı oda dizisindeki Meliha rolünden sonra bu dizide de Ferda karakterini canlandırmıştır. Dizide kötü bir karakteri canlandıran Ferda’nın ele geçirmek istediği evin nerede olduğu merak edilmektedir.

Dizide ormanda yapılan çekimlere de sık rastlanacaktır. Dizide üstten görünümü verilen ormanın Belgrad ormanları mı ya da başka bir orman mı olduğu merak ediliyor. Aras karakterindeki Yusuf Çim ve Ferda karakterindeki Evrim Alasya gezindikleri gölün Kocaeli’de mi yoksa İstanbul Büyükçekmece’ de mi olduğu merak edilmektedir.

Akrep Dizisi Hangi il ilçe köyde çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul şehrinde Beykoz ilçesinde devam etmektedir. Dizinin bazı sahneleri ise yine İstanbul’da Büyükçekmece gölünde devam etmektedir. Orman ve göl manzaraları da diziye farklı bir hava katıyor. Beykoz’ da bulunan eski kundura fabrikası da dizinin iç mekân çekimlerine ev sahipliği yapacak.

Akrep Dizisi Çekim Setine Nasıl Gidilir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle dizi-film setlerine misafir kabul edilmiyor. Çekim sonrası Akrep dizisinin çekim setinde oyuncular ile maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde görüşülebilir ve fotoğraf çektirilebilir. Dizideki çekimler stok bölümler hazırlanacağından dolayı oldukça uzun devam edecek. Akrep dizisinin çekimlerinde yer almak isterseniz yapımcı firmaya başvuruda bulunabilirsiniz.

Akrep Dizisi Çekimleri nerede yapılıyor?

Dizi çekimlerinin nerede yapıldığını genelde dizide rol almak isteyen figüran ya da kısa rollerde yer almak isteyen oyunculuğa meraklı kişiler soruyor. Dizinin genel çekimleri İstanbul’ da yapılırken bazı sahnelerin Kocaeli’de bulunan Darıca ilçesindeki dizi platolarında yapıldığı da bilinmektedir. Akrep dizisinde rol almak için yönetmen ya da yapımcı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 26.02.2021 19:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvYeni DiziEvrim AlasyaDemet AkbağAkrep Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show Mümin Sarıkaya kimdir, nereli? Mümin Sarıkaya kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Mümin Sarıkaya kimdir, nereli? Mümin Sarıkaya kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Faik Öztürk kimdir, nereli?Faik Öztürk kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Faik Öztürk kimdir, nereli?Faik Öztürk kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Safiye Soyman kimdir, nereli? Safiye Soyman kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Safiye Soyman kimdir, nereli? Safiye Soyman kaç yaşında, evli mi?
Kuzey Yıldızı Cevher neden yok, neden diziden ayrıldı? Cengiz Bozkurt Kuzey Yıldızına geri döner mi?
Kuzey Yıldızı Cevher neden yok, neden diziden ayrıldı? Cengiz Bozkurt Kuzey Yıldızına geri döner mi?
İbo Show Davut Güloğlu kimdir, nereli? Davut Güloğlu kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Davut Güloğlu kimdir, nereli? Davut Güloğlu kaç yaşında, evli mi?
İbo Show'un konukları Safiye Soyman Faik Öztürk evli mi?
İbo Show'un konukları Safiye Soyman Faik Öztürk evli mi?

Popüler Haberler

Telegram'a gelecek yeni özellikler belli oldu! Whatsapp'dan göç almaya devam ediyor
Kardeşlerim dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Fındık fiyatları ne kadar? 27 Şubat 2021 Pazar İl il güncel fındık fiyatları listesi
İbo Show Mümin Sarıkaya kimdir, nereli? Mümin Sarıkaya kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Faik Öztürk kimdir, nereli?Faik Öztürk kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Safiye Soyman kimdir, nereli? Safiye Soyman kaç yaşında, evli mi?
Kuzey Yıldızı Cevher neden yok, neden diziden ayrıldı? Cengiz Bozkurt Kuzey Yıldızına geri döner mi?
İbo Show Davut Güloğlu kimdir, nereli? Davut Güloğlu kaç yaşında, evli mi?
Sen Çal Kapımı dizisine katılan Nihan Şahenk kimdir? Suzi karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zümre Meğreli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT EBA TV Digitürk, Tivibu, D-Smart, Kablo Tv ve Turkcell tv kanal numaraları ve frekansları belli oldu
Milli piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Çeyrek, yarım, tam yılbaşı büyük ikramiye bilet fiyatları
2019-2020 Yılı bölümlerine göre 2 ve 4 yıllık özel üniversite güncel fiyatları
e-Devlet ve ePTT üzerinden kimler ücretsiz maske siparişi verebilir, maske siparişi nasıl verebilir?
The Taste Rafet İnce Kimdir ? The Taste Jurisi Şef Rafet İnce Hakkında Bilgiler
Gönül Dağı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Gönül Dağı devam eder mi?
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu nerelidir?
Gönül Dağı İsmet kimdir? Ali Toptaş biyografisi
Kademeli normalleşme nedir, nasıl olacak? Kademeli normalleşmede şartlar ne, ne zaman başlıyor?
Gönül Dağı dizisi Serdar karakterini kim canlandırıyor? Utku Ateş biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.