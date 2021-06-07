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Akrep 25. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Star TV

Birçok kişinin merak ettiği 7 Haziran 2021 Pazartesi günü gündeme gelen Akrep 25. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Star TV konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 07-06-2021 tarihli haberimizde Akrep 25. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Star TV hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 23:22
Akrep 25. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Star TV
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Akrep 25.bölüm fragmanı ile heyecan devam ediyor. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Akrep yeni bölümüyle merak ediliyor. Akrep 25.bölüm 10 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek. Akrep 25.bölüm fragmanını haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

Akrep 25.bölüm 10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Star TV’den yayınlanacak.

Akrep 25.bölüm fragmanı

Akrep 25.bölüm fragmanı izle, Akrep yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Akrep 25.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Akrep bu hafta yayınlanacak mı, Akrep yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Akrep dizisi hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Akrep son bölüm özet

Ahmet Efe’yi üzerine salan kişiyi öğrenmek için Ferda’ya baskı yapmaktadır. Bu sırada Efe hastanede hayat savaşı vermektedir. Merve Efe’nin başına gelenlerden Perihan ve Ferda’yı suçlamaktadır. Ancak bu durumun ne Ferda ne de Perihan’ı durdurmaya niyeti vardır. Bu kez sıra Ahmet’e gelmiştir. Perihan Ahmet’i yok etmek için Ferda’ya zehir verir ve Ahmet’e içirmesini ister. Böylece arkalarında delil bırakmayacaklardır.

Ayşem Aras’ın evlilik teklifini kabul eder ve nikah hazırlıkları başar. Duru bu durum karşısında çıkmaza girer. Perihan ise Duru’ya bu evliliğe izin vermeyeceğini söyler. Ahmet ise evliliğin olması için elinde geleni yapacaktır.

Star TV Akrep yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Akrep konusu

Perihan kırkı yıl önce kızını terk ederek zengin bir adamla evlenir. Güzel ve rahat bir hayata doğru giden Perihan arkasında kızı Ferda’yı bırakmıştır. Yıllar sonra kızı Ferda Perihan’ın karşısına çıkacak. Ancak anne kızın yıllar sonraki buluşması bir kavuşma değil, büyük bir savaşın başlangıcı olacaktır.

Akrep oyuncuları

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Demet Gül

Esila Umut

Taha Baran Özbek

Müge Su Şahin

 



Son Güncelleme: 07.06.2021 23:22
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AkrepStar Tv
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