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Akrep 24. bölüm izle full, tek parça izle

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Akrep 24. bölüm izle full, tek parça izle haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 4 Haziran 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 13:50
Akrep 24. bölüm izle full, tek parça izle
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Akrep dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Akrep son bölüm çok beğenilmişti. Yeni bölüm 3 Haziran Perşembe günü olarak açıklanırken, Akrep 24.bölüm canlı ve tek parça olarak Star TV’den yayınlanacak. Akrep 24.bölüm canlı izle Star TV yayın akışında Akrep canlı yayına yer verildi.

Akrep son bölüm canlı izle, Akrep yeni bölüm bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm canlı ve tek parça olarak Star TV’den izlenebilecek.

Akrep 24.bölüm 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşuyor.

Akrep 24.bölüm özet

Ahmet Efe’yi üzerine salan kişiyi öğrenmek için Ferda’ya baskı yapmaktadır. Bu sırada Efe hastanede hayat savaşı vermektedir. Merve Efe’nin başına gelenlerden Perihan ve Ferda’yı suçlamaktadır. Ancak bu durumun ne Ferda ne de Perihan’ı durdurmaya niyeti vardır. Bu kez sıra Ahmet’e gelmiştir. Perihan Ahmet’i yok etmek için Ferda’ya zehir verir ve Ahmet’e içirmesini ister. Böylece arkalarında delil bırakmayacaklardır.

Ayşem Aras’ın evlilik teklifini kabul eder ve nikah hazırlıkları başar. Duru bu durum karşısında çıkmaza girer. Perihan ise Duru’ya bu evliliğe izin vermeyeceğini söyler. Ahmet ise evliliğin olması için elinde geleni yapacaktır.

Akrep son bölüm özet

Perihan son zamanlarda yaşanan stres ve baskı nedeniyle bayılır. Hastaneye kaldırılan Perihan’ın kanser olduğu öğrenilir. Kanserin son aşamaya kadar gelmesi, Perihan’ın çok az ömrünün kalmasına neden olur. Alınan haberi çevresinden saklayan Perihan durumu kimseye anlatmaz.

Ayşem, Ferda ve Gevher’i İlaç’ın yönetim kuruluna Perihan’ı tehdit ederek sokar. Ahmet ve Ferda’dan korumaları için avukat olmaları istenir. Artık Perihan ile birlikte olan Ayşem, anne ve babasına karşıdır. Ferda ve Ahmet hiç beklemedikleri bu duruma karşı çok üzülür. Ayşem’in bir diğer amacı da Şahin’i cezaevinden çıkarmaktır.

Ahmet ise her yerde Aras’ı aramaktadır. Aras’ı bulmak için Duru’yu tehdit eder. Duru Aras’a zarar vermemesi durumunda söylediklerini yapacağını söyler.

Akrep 24.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Akrep konusu

Perihan kırkı yıl önce kızını terk ederek zengin bir adamla evlenir. Güzel ve rahat bir hayata doğru giden Perihan arkasında kızı Ferda’yı bırakmıştır. Yıllar sonra kızı Ferda Perihan’ın karşısına çıkacak. Ancak anne kızın yıllar sonraki buluşması bir kavuşma değil, büyük bir savaşın başlangıcı olacaktır.

Akrep oyuncuları

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Demet Gül

Esila Umut

Taha Baran Özbek

Müge Su Şahin

Akrep yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Akrep dizisi yeni bölümleriyle her hafta Perşembe günü ekranlara gelmektedir. Akrep 24.bölümüyle 3 Haziran Perşembe günü saat 20:00’de Star TV ekranlarından yayınlanacak.



Son Güncelleme: 04.06.2021 13:50
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Anahtar Kelimeler:
Star TvAkrep
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