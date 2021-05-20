Akrep 23.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV

Akrep 23.bölüm fragmanı ile heyecan devam ediyor. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Akrep yeni bölümüyle merak ediliyor. Akrep 23.bölüm 27 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek. Akrep 23.bölüm fragmanını haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

Akrep 23.bölüm 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Star TV’den yayınlanacak.

Akrep 23.bölüm fragmanı

Akrep 23.bölüm fragmanı izle, Akrep yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Akrep 23.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Akrep bu hafta yayınlanacak mı, Akrep yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Akrep dizisi hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Akrep son bölüm özet

Perihan son zamanlarda yaşanan stres ve baskı nedeniyle bayılır. Hastaneye kaldırılan Perihan’ın kanser olduğu öğrenilir. Kanserin son aşamaya kadar gelmesi, Perihan’ın çok az ömrünün kalmasına neden olur. Alınan haberi çevresinden saklayan Perihan durumu kimseye anlatmaz.

Ayşem, Ferda ve Gevher’i İlaç’ın yönetim kuruluna Perihan’ı tehdit ederek sokar. Ahmet ve Ferda’dan korumaları için avukat olmaları istenir. Artık Perihan ile birlikte olan Ayşem, anne ve babasına karşıdır. Ferda ve Ahmet hiç beklemedikleri bu duruma karşı çok üzülür. Ayşem’in bir diğer amacı da Şahin’i cezaevinden çıkarmaktır.

Ahmet ise her yerde Aras’ı aramaktadır. Aras’ı bulmak için Duru’yu tehdit eder. Duru Aras’a zarar vermemesi durumunda söylediklerini yapacağını söyler.

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Akrep konusu

Perihan kırkı yıl önce kızını terk ederek zengin bir adamla evlenir. Güzel ve rahat bir hayata doğru giden Perihan arkasında kızı Ferda’yı bırakmıştır. Yıllar sonra kızı Ferda Perihan’ın karşısına çıkacak. Ancak anne kızın yıllar sonraki buluşması bir kavuşma değil, büyük bir savaşın başlangıcı olacaktır.

Akrep oyuncuları

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Demet Gül

Esila Umut

Taha Baran Özbek

Müge Su Şahin