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Akrep 21. bölüm Star TV canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle

Akrep 21.bölüm canlı izle Star TV ekranlarından 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanacak. Akrep son bölüm ful hd olarak ekranlara gelirken, Akrep canlı yayın izle ve Akrep yeni bölümde ne olacak soruları merak ediliyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya'nın yer aldığı Akrep yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

06 Mayıs 2021 Perşembe 21:39
Akrep 21. bölüm Star TV canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
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Akrep dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Akrep son bölüm çok beğenilmişti. Yeni bölüm 6 Mayıs Perşembe günü olarak açıklanırken, Akrep 21.bölüm canlı ve tek parça olarak Star TV’den yayınlanacak. Akrep 21.bölüm canlı izle Star TV yayın akışında Akrep canlı yayına yer verildi.

Akrep son bölüm canlı izle, Akrep yeni bölüm bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm canlı ve tek parça olarak Star TV’den izlenebilecek.

Akrep 21.bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 20:00’de Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşuyor.

Akrep 21.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Akrep 21.bölüm özet

Perihan son zamanlarda yaşanan stres ve baskı nedeniyle bayılır. Hastaneye kaldırılan Perihan’ın kanser olduğu öğrenilir. Kanserin son aşamaya kadar gelmesi, Perihan’ın çok az ömrünün kalmasına neden olur. Alınan haberi çevresinden saklayan Perihan durumu kimseye anlatmaz.

Ayşem, Ferda ve Gevher’i İlaç’ın yönetim kuruluna Perihan’ı tehdit ederek sokar. Ahmet ve Ferda’dan korumaları için avukat olmaları istenir. Artık Perihan ile birlikte olan Ayşem, anne ve babasına karşıdır. Ferda ve Ahmet hiç beklemedikleri bu duruma karşı çok üzülür. Ayşem’in bir diğer amacı da Şahin’i cezaevinden çıkarmaktır.

Ahmet ise her yerde Aras’ı aramaktadır. Aras’ı bulmak için Duru’yu tehdit eder. Duru Aras’a zarar vermemesi durumunda söylediklerini yapacağını söyler.

Akrep son bölüm özet

Dizinin son bölümünde Perihan torunu Şahin’i hapishaneden kurtarmak için çok büyük bir fedakarlıkta bulunacak. Bu fedakarlık tüm dengeleri değiştirirken, annesinin yanından oğlu Can’ı alıp Aras’ın yanına giden Duru olan biteni öğrendikten sonra ne yapacağını bilemez.

Perihan daha önce Ahmet’i cezaevinden çıkararak onu Ferda ve Aras’ın üzerinde göndermek istemiş, Duru ise ona karşı gelmişti.

Akrep konusu

Perihan kırkı yıl önce kızını terk ederek zengin bir adamla evlenir. Güzel ve rahat bir hayata doğru giden Perihan arkasında kızı Ferda’yı bırakmıştır. Yıllar sonra kızı Ferda Perihan’ın karşısına çıkacak. Ancak anne kızın yıllar sonraki buluşması bir kavuşma değil, büyük bir savaşın başlangıcı olacaktır.

Akrep oyuncuları

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Demet Gül

Esila Umut

Taha Baran Özbek

Müge Su Şahin

Akrep yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Akrep dizisi yeni bölümleriyle her hafta Perşembe günü ekranlara gelmektedir. Akrep 21.bölümüyle 6 Mayıs Perşembe günü saat 20:00’de Star TV ekranlarından yayınlanacak.





Son Güncelleme: 06.05.2021 21:39
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Anahtar Kelimeler:
AkrepStar Tv
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