Akrep 21. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Star TV

Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Akrep 20.bölümüyle nefes kesti. Heyecanın bir an bile durmadığı bölümün ardından dizinin 21.bölümü merak konusu oldu.

Her hafta Perşembe akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı dizi her bölümüyle beğenileri topluyor.

Akrep 21.bölüm fragmanı

Akrep son bölümde ne oldu?

Akrep 21.bölümü 6 Mayısıs Perşembe günü ekranlara gelecek. Dizinin 21.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimize eklenecektir.

Dizinin son bölümünde Perihan torunu Şahin’i hapishaneden kurtarmak için çok büyük bir fedakarlıkta bulunacak. Bu fedakarlık tüm dengeleri değiştirirken, annesinin yanından oğlu Can’ı alıp Aras’ın yanına giden Duru olan biteni öğrendikten sonra ne yapacağını bilemez.

Perihan daha önce Ahmet’i cezaevinden çıkararak onu Ferda ve Aras’ın üzerinde göndermek istemiş, Duru ise ona karşı gelmişti.