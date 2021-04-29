Akrep 20. bölüm Star TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle

Star TV ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Akrep 20.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Perşembe akşamı ekranlara gelen dizi 29 Nisan Perşembe günü 20.bölümüyle yayınlanacak.

Akrep son bölümde ne oldu?

Dizinin yayınlanan son bölümünde Perihan Ahmet’i cezaevinden çıkararak Ferda ve Aras’a karşı kullanma planına Duru engel oldu. Duru, büyükannesinin karşısında durdu ve ona yaptıklarının hesabını sordu. Artık olanlara dayanamayan Duru, Can’ı da alarak Aras’ın yanına gider.

Ferda’da Perihan’ın Ahmet’i cezaevinden çıkarma durumunu öğrenip Perihan’ın yanına gider. Perihan’a yapılan anlaşmaya sadık kalmadığını söyleyen Ferda, artık savaşın başladığını söyler.

Hapishaneye gönderilen ve koğuşuna yerleşen Şahin ise hapis ortamına alışamadı. Ahmet Şahin’in öldürmekle tehdit ederek Perihan’ın torunu Şahin için her şeyi yapması durumuyla onu kullanır. Perihan ise yapacağı büyük fedakarlıkla torunu Şahin’i kurtaracaktır.

Akrep 20.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.