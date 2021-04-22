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Akrep 19. bölüm izle Star Tv tek parça

Star TV’nin sevilen dizisi Akrep’in yeni bölümü merakla bekleniyordu. Dizinin sevenleri Akrep 19.yeni bölüm tek parça izleme ekranını araştırmaya başladı.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:35
Akrep 19. bölüm izle Star Tv tek parça
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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Akrep 19.bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Her hafta Perşembe günü saat 20:00’de yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizide Demet Akbağ, Yusuf Çim ve Evrim Alasya gibi sevilen isimler yer alıyor.

Akrep 19.bölüm

Dizinin bu bölümünde Perihan, Ahmet’i cezaevinden çıkartıp Ferda ve Aras’ın üstüne göndermek ister. Ancak bu plan Duru engeline takılır. Duru, büyükannesinden yaptıkları için hesap soracaktır.

Perihan ise olan biteni torununu anlatıp, her şeyi onlar için yaptığını söyler. Duru ise olanlara çok sinirlenip, Can ile birlikte Aras’ın yanına gider. Ferda ve Perihan şimdi anne kız olarak değil, iki düşman olarak karşılaşacaktır. Ferda Ahmet’in yanına gidip, planını yapması için anlaşmak ister. Öte yanda hapishaneye gönderilen Şahin’in günleri kabusa dönecektir. Ahmet Şahin’i öldüreceğini söyleyerek Perihan’ı tehdit eder. Perihan ise torununu kurtarmak için çok büyük bir fedakarlık yapacaktır.

Akrep 19.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 22.04.2021 22:35
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Anahtar Kelimeler:
Star TvAkrep
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