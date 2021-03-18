Akrep 15. bölüm Star TV canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle

Star TV ekranlarının yeni dizisi Akrep izleyicilerin beğenisini kazandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkat çeken dizi 15.bölümüyle 18 Mart Perşembe akşamı saat 20:00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Akrep 15.bölüm fragmanı yayınlandı

Akrep dizisinin 18 Mart Perşembe günü yayınlanacak 15.bölümünde Ferda delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılacak. Sabrı kalmayan Ahmet ise Ferda’ya kızının yerini söylemesi için son 24 saat süre tanır. Fikret’in ölümünden de Ferda’dan şüphelenen Perihan, Ferda’nın serbest kalmasının ardından onunla konuşmak için bir araya gelir ve ona sürpriz bir teklif yapar.

Ferda Merve’nin güvenini yeniden kazanmak için Duru ile buluşur ve Merve’yi köşkten geri göndermesi ister. Bu sırada Aras, İpek’i görmek için köşke gider. Duru ve Hakan’ın tartıştığını gören Aras, Hakan ile karşı karşıya gelir. Aras’ı evde gören Şahin’de ona tepki gösterince olaylar iyice büyür. Ağabeyi ve Şahin arasında kalmaktan yorulan İpek ise ikilinin ayrılıp sakinleşmesini ister.

Akrep son bölümde neler oldu?

Akrep’in yayınlanan son bölümünde Ferda, hapistedir. Hapisten çıkınca Merve’yi görmek için köşke giden Ferda, karşısında Perihan’ı bulur. Perihan onun Merve ile görüşmesini istemez. Ferda’yı evden attıran Perihan kızı Bena’nın katili olan Ferda’ya karşı elinden geleni yapacaktır.

Ahmet ise Ferda’nın karşısına geçer ve kızının nerde olduğunu sorar. Ahmet kızını bulup, Ferda’ya kendisini affettirmek istemektedir. Fikret, Ferda’nın köşke gelmesini kullanarak Merve’ye annesinin yeni biriyle birlikte olduğunu söyler. Annesinin yeniden onu kandırdığını düşünen Merve annesini büyük bir tepki gösterir. Olaylar öğrenen Ferda ise Fikret’i tehdit eder.

Akrep dizisi konusu ne?

Perihan yıllar önce kızını terk etmiş ve zengin bir adamla evlenmiştir. Rahat ve lüks bir hayata adım atan Perihan arkasında kızı Ferda’yı zor bir hayatta bırakmıştır. Ferda yıllar sonra annesi Perihan’ı bulur ve ikili iki zıt kutup olarak karşı karşıya gelir.

Akrep oyuncuları kim?

Dizinin başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim yer alırken, bu isimlerin yanı sıra dizide Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Müge Su Şahin yer almaktadır.

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