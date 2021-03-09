Aklım Karıştı film konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Winona Ryder ve Angelina Jolie’nin bulunduğu 1999 yapımı bu film Almanya ve ABD’nin ortak yapımı ile çekilmiştir. Filmin orijinal adı ise “Girl İnterrupted”dir. Bu film Sussana Kaysen’in aynı adlı romanından uyarlanmış ve James Mangold tarafından yönetmenliği yapılmıştır. Film bir akıl hastanesinde yaşanılanları anlatmaktadır.

Filmin konusu

Türkçeye Aklım Karıştı olarak çevrilen film, Susanna Kaysen isimli bir genç kızın 1960 senesinde sonunu hiç hesaba katmadan bir kutu aspirin ve bir şişe votka içip hastaneye kaldırılması ve midesinin yıkanması ile başlıyor. Bu olayın üstüne genç kızın babası, psikiyatr olan bir arkadaşı ile kızını görüştürüyor. Görüşmelerin ardından psikiyatr, Susanna’yı akıl hastanesine yatması için ikna ediyor. Daha sonra Susanna kendi iradesi ile Clymoore adlı akıl hastanesine yatıyor.

O zamanlar akıl hastanesine yatarken hastane yönetimi eğer yatacak kişi reşit değilse veli izni, reşitse yatacak kişinin iznini alarak çıkış yetkisini devralırmış. Bunu kabul eden Susanna tüm sorumluluğu kabul ederek istenilen belgeleri imzalar.

Sussana burada onunla iletişime geçmeye çalışan terapistine intihar etmediğini ve yalnızca baş ağrısı olduğu için hap içtiğini söyler. Susanna, terk edilmekten korktuğu için bundan kaçar ve anlık ilişkiler kurar bunun yanı sıra kültürel ve ahlaki değerlere önem vermez ve değişkenlikler yaşar. Bu nedenden ötürü ona Borderline Kişilik Bozukluğu teşhisi konulur.

Susanna bir süre sonra hastanede Lisa adında bir kız ve onun arkadaş çevresi ile tanışır. Susanna bu grubun içinden en çok Antisosyal Kişilik Bozukluğu rahatsızlığı olan Lisa’dan etkilenir. Lisa sosyopattır ve baskın karakteri ile hastanede gözdedir. Susanna bir süre sonra Lisa’ya bağlanır ve onun her istediğini yapmaya başlar. Susanna’nın kıza bu kadar bağlanması ve o yokken kendini boşluktaymış gibi hissetmesinin nedeni kişisel bozukluğundandır.

Lisa’nın antisosyal kişilik bozukluğu filmde çok iyi bir şekilde işlenmiştir. Bu karakter üzerinde umursamazlık ve bununla birlikte sorumsuzluk, saldırganlık, hırsızlık, kendi zevkleri için başkalarının haklarına el uzatma, başka insanların durumunu önemsememe, vizcan azabı çekmeme temaları çok güzel işlenmiştir.

Film ilerledikçe Susanna, Lisa’nın dikkatini çekmek için ve ona yaranmak için her şeyi yapar. Bunun için büyük çaba harcayan Susnna’nın karşısında Lisa umursamazdır ve olayların farklı boyutlara taşınmasına neden olur. Bunun sonucu olarak da Susanna, Lisa’nın onu aldırmadığını düşünür ve ondan uzaklaşır. Bu davranış ise Borderline Kişilik Bozukluğunun en önemli belirtileridir.

Filme genel olarak bakıldığında, filmin çekildiği ortam olan akıl hastanesi, hastaların birbirleri ile olan ilişkileri, duyguları ve hisleri, Susanna’nın terapisti ile olan iletişimi, aile terapisindeki durumlar, hastanede görevli olanlar ve onların hastalarla ilişkileri duygusal anlar barındırmaktadır.