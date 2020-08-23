Akla Takılanlar sunucusu Açelya Akkoyun Kimdir? Açelya Akkoyun hakkında bilgiler

TV360 ekranlarında yayınlanan Akla Takılanlar, 17 Ağustos 2020 itibariyle ekranlara gelecek. Yarışma programını sunan Açelya Akkoyun öne çıkmayı başarıyor.

Akla Takılanlar sunucusu Açelya Akkoyun kimdir?

31 Aralık 1972’de Adana’da dünyaya gelen Açelya Akkoyun, Fenerbahçe Lisesi ile MSGÜ Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Altı yıl boyunca pek çok tiyatro oyunlarında rol alan Akkoyun, 1994 yılında Ayhan Baran’ın opera klibinde rol aldı.

Son Söz Sevginin, Çakalların İzinde, Mirasyediler ve Sessizlik gibi pek çok yapımda rol almayı başaran Akkoyun aynı zamanda pek çok büyük firmanın reklam filmlerinde de boy göstermiştir. Son olarak atv ekranlarında Doksanlar dizisinde rol alan Akkoyun, oyunculuk kariyeri sonrasında genellikle program sunuculuğu yapmaya başlamıştır.

Akla Takılanlar programına nasıl seyirci olunur?

TV360 televizyonunda sağlık içerikli bir program olan Akla Takılanlar’da, doktora sormaya çekindiğiniz birçok soruyu uzman hekimler nezdinde sorabilir ve gerekli yanıtları alabilirsiniz. Sağlık, spor, güncel sorunlar ve moda gibi pek çok konunun konuşulduğu program sunucusu ile de öne çıkıyor.

Akla Takılanlar’a seyirci olmak ve programı stüdyoda takip edebilmek için;

TV360 telefon numarası: 0212 449 30 00

izleyicitemsilcisi@tv360.com.tr