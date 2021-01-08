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Akıncı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Gündemi bir süredir meşgul eden Akıncı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 08.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

08 Ocak 2021 Cuma 00:02
Akıncı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
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Atv kanalında 1 Ocak 2021 Cuma günü yayın hayatına merhaba diyen Akıncı dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Atv kanalında yayın hayatına başlayan Akıncı dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Akıncı dizisinin tekrarları ne zaman yayınlanacak?

İlk bölümü ile 1 Ocak 2021 Cuma günü Atv’de yayın hayatına giren Akıncı dizisinin tekrar bölümleri hangi günlerde ve saatlerde yayınlanacağı merak konusu oldu. NTC Medya’nın yapımında bulunduğu, başrol oyuncuları arasında Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin gibi oyuncuların bulunduğu Akıncı dizisi 2 gün içerisinde 6 defa tekrar bölümü yayınlayarak rakibi Son Yaz dizisine göre daha fazla ekranlarda görünmeye çalışacak. Akıncı dizisi 1. Bölümü ile 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00’de ekranlarda olacak. 1. Bölüm sonrasında yine aynı gün içerisinde saat 22:30’da akıncı dizisinin tekrar bölümü ekranlarda olacak.

Akıncı dizisi hafta sonları da ekranlarda yer almaya devam edecek. Hafta sonları da ekranlarda gözükmeye devam edecek dizinin yayın akışı şu şekilde:

Cumartesi / 10.00 – 15.15 – 20.00

Pazar / 11.45 – 15.30 – 22.50

Hafta sonunda 6 defa tekrar bölümü ile ekranlarda gösterime girecek olan dizi hafta içi de ekranlarda olacaktır. Yeni yıla girilmesi nedeniyle bazı diziler yayın hayatına 1 veya 2 hafta araya girmişti. Bu verilen arayı fırsat olarak gören dizi değerlendirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak. Akıncı dizisinin tekrar bölümleri hafta içerisinde de seyircilerle buluşmaya devam edecek. Dizinin tekrar bölümleri 4 Ocak 2021 pazartesi 5 Ocak salı 6 Ocak çarşamba ve 7 Ocak perşembe günü olacak şekilde ekranlarda yerini alacak.  

Akıncı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Akıncı dizisinin yeni bölümü hafta içi ve hafta sonları yaklaşık 10 bölüm tekrar yayınlanacak ve her Cuma saat 20.00'de ekranlarda olacak. Seyirciler Cuma gününün dizisi olan Hercai’yi merak etse de, dizi yayın gününü değiştirerek Pazar gününe getirildi. Dolayısıyla Cuma akşamı ATV ekranlarında Akıncı dizisinin yeni bir bölümü gösterilecek. Akıncı dizisinin reytingleri iyi çıkarsa sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Bundan dolayı dizinin yönetimi hafta içi ve hafta sonu olacak şekilde yayınlarını devam ettirerek seyirci çekme çabasına girmiş duruda. Dizinin devam edip etmeyeceği seyircileri diziyi izleyip izlememesine bağlı olacak. Dizinin izlenme oranı iyi bir şekilde gelmezse 2 ay içerisinde yayın hayatına son verileceği düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
BÖLÜMTekrarATVAkıncı
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