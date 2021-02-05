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Akıncı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda, hangi gün saat kaçta?

ATV'nin sevilen dizisi Akıncı, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Son bölümde neler oldu?

05 Şubat 2021 Cuma 14:29
Akıncı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda, hangi gün saat kaçta?
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Şükrü Özyıldız’ın başrol oyuncusu olarak yer aldığı Akıncı dizisinin yeni bölümü 5 Şubat Cuma günü saat 20.00’da ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

 

5. bölüm özeti

 

Lukas kaçtığı için Fatih ve Orhan arasında tartışma yaşandı. Lukas, Akıncı’yı yok etmek için çalışmalara başlar. Cevdet de Lukas’ı istemektedir. Kemal, hayatında hiç bilmediği bir şeyi keşfeder. Lukas’ın peşinde olan Orhan’ı birileri kaçırır. Lukas tuzağa düşürülür. Kemal ve Akıncı yüz yüze gelir.

 

6. bölüm fragmanında neler gösterildi

 

Kemal, Akıncı’nın peşindeyken kaza geçirir ve hastanede ölüm kalım mücadelesi verir. Kemal’in gizlediği gerçekler öğrenilir. Lukas’ı yakalamak isteyen Köksal, Cüneyt’in ortaya çıkmasıyla yakalandığını düşünür. Nergis, babasının gerçek yüzünü fark eder. Cüneyt, Nergis’in elinde olan görüntülere ulaşmak istemektedir. Cüneyt’in görüntüleri almak için hazırladığı plan istediği gibi yürümez. Nergis ve Fatih yakınlaşır. 



Son Güncelleme: 05.02.2021 14:29
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Anahtar Kelimeler:
şükrü özyıldızAkıncıCüneytNergisLukasATVYeni Bölüm
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