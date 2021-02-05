Akıncı yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda, hangi gün saat kaçta?

Şükrü Özyıldız’ın başrol oyuncusu olarak yer aldığı Akıncı dizisinin yeni bölümü 5 Şubat Cuma günü saat 20.00’da ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
5. bölüm özeti
6. bölüm fragmanında neler gösterildi
Kemal, Akıncı’nın peşindeyken kaza geçirir ve hastanede ölüm kalım mücadelesi verir. Kemal’in gizlediği gerçekler öğrenilir. Lukas’ı yakalamak isteyen Köksal, Cüneyt’in ortaya çıkmasıyla yakalandığını düşünür. Nergis, babasının gerçek yüzünü fark eder. Cüneyt, Nergis’in elinde olan görüntülere ulaşmak istemektedir. Cüneyt’in görüntüleri almak için hazırladığı plan istediği gibi yürümez. Nergis ve Fatih yakınlaşır.
Son Güncelleme: 05.02.2021 14:29