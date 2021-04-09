İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Akıncı Nergis kimdir? Büşra Develi yaşı, boyu, sevgilisi

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Akıncı Nergis kimdir? Büşra Develi yaşı, boyu, sevgilisi haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Akıncı Nergis kimdir? Büşra Develi yaşı, boyu, sevgilisi ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Nisan 9 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 20:01
Akıncı Nergis kimdir? Büşra Develi yaşı, boyu, sevgilisi
Takip Et:

ATV’nin yeni sezonda hayatımıza girecek olan “Akıncı” dizisi başrol oyuncuları oldukça dikkat çekmiştir. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin gibi oyuncuların yer aldığı dizide karakter oldukça merak uyandırmıştır.

Nergis Kimdir? (Büşra Develi)

Dizide başarılı bir gazeteciyi oynayan Büşra Develi herkes tarafından tanınmaktadır. İddialı ve başarılı olan gazetecinin asıl amacı ise Türkiye’de unutulmaz gazetecilerin arasına girmek istemesidir.

 Nergis karakterini canlandıran Büşra Develi kimdir?

 1993 doğumlu İzmit’te doğan 27 yaşındaki Büşra Develi oyunculuk eğitimi almak için İstanbul’a gitmiştir. İstanbul’da yetenek sınavlarını kazanan başarılı oyuncu üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Tiyatro bölümünü kazanmıştır. Karşımıza   ilk ke İlyas Yalçıntaş’ın klibinde oynamıştır. Daha sonra sevilen oyuncu birçok başarılı platformlarda yer almıştır.

Büşra Develi’nin oynadığı diziler ise

;

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" da Selin karakterini oynayarak karşımıza çıkmıştır. Daha sonra 2016 yılında"Tatlı İntikam" dizisinde Rüzgâr karakteri ile seyirciyle buluşmaktadır. Develi; 2017-2018 yılında birçok kişi tarafından izlenen farklı bir platformda karşımıza çıkmaktadır. "Fi" dizisi ile karşımıza çıkan Develi oldukça başarılı olmuştur. 2018 yılında "Mehmet: Bir Cihan Fatihi" dizisinde Eleni’yi canlandırmıştır. Şu an ise "Akıncı" dizisinde Nergis karakteri olarak karşımıza çıkmaktadır.




Son Güncelleme: 09.04.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Büşra DeveliAtv Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Akrep dizisi Berna’yı kim canlandırıyor? Başak Daşman'ın biyografisi
Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever kimdir?
Akrep Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim dizisindeki Osman Efe karakteri kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi Mihre kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Lila Gürmen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Kırmızı Oda Alya neden ayrıldı? Melisa Sözen Kırmızı Oda’ya neden veda etti?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekim seti hangi ilde?
Kırmızı Oda dizisi Sekreter karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gülçin Kültür Şahin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Hizmetçi kimdir? Gerçek adı nedir? Demet Gül nereli, yaşı kaç?
PUBG 2 New State fragmanı - PUBG II önizlemesi
Atv canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
MEB LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı tarihi
Emekli promosyon ödemesi en fazla veren banka hangisidir? 2021 Banka emekli promosyonları kaç lira oldu?
Fox Tv Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Green card başvuruları ücretli mi yapılıyor? Green card başvurusu ne zaman? 2022
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi nerelidir?
Ramo dizisi Hamza kimdir? Gerçek adı ne? Erdal Hanedar oynadığı diziler
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi Naz karakterini kim canlandırıyor? Yasemin Yazıcı biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.