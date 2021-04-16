Akıncı neden başlamadı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Akıncı geç mi başlıyor?

ATV ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Akıncı’nın yeni bölümü merakla bekleniyordu. Her Cuma saat 20:00’de yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin Ramazan ayı nedeniyle yayın saati değişti.
Akıncı ne zaman, saat kaçta?
ATV ekranlarında her Ramazan ayında olduğu gibi Nihat Hatipoğlu ile İftar programı ekranlara geliyor. Program nedeniyle sevilen dizi Akıncı’nın yayın saati değişti. Cuma akşamları saat 20:00’de başlayan dizi 10 dakika gecikmeli olarak 20:10’da izleyici karşısına çıkacak.
Son Güncelleme: 16.04.2021 18:05
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