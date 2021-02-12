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Akıncı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Gündemde dikkat çeken Akıncı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Akıncı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu haberini 12.02.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 19:30
Akıncı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
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Akıncı dizisi NTC Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak. Bünyesine yeni oyuncular kazandırmaya deva eden Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 

Akıncı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Akıncı dizisinin hangi tarihte yayın hayatına başlayacağı henüz belli olmadı.

Akıncı dizisinin konusu

Kahramanlık hikayesinin anlatılacağı dizide kendilerini Akıncı olarak adlandıran bir grup bulunuyor. Köklerini Osmanlı’dan alarak çeşitli zorlukları ve engelleri aşan Akıncı, Osmanlı’dan bu yana İstanbul’u korumaktadır.

Akıncı dizisi oyuncu kadrosu

Şükrü Özyıldız (Fatih)

Büşra Develi

Deren Talu

Tolga Tekin

Sermet Yeşil

Yıldıray Şahinler



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıATV
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