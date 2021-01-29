İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Akıncı hangi günler yayınlanıyor? Atv Akıncı tekrar bölümleri ne zaman?

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Akıncı hangi günler yayınlanıyor? Atv Akıncı tekrar bölümleri ne zaman? haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 29 Ocak 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 00:02
Akıncı hangi günler yayınlanıyor? Atv Akıncı tekrar bölümleri ne zaman?
Takip Et:

Atv kanalında 1 Ocak 2021 Cuma günü yayın hayatına merhaba diyen Akıncı dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Atv kanalında yayın hayatına başlayan Akıncı dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Akıncı dizisinin tekrarları ne zaman yayınlanacak?

İlk bölümü ile 1 Ocak 2021 Cuma günü Atv’de yayın hayatına giren Akıncı dizisinin tekrar bölümleri hangi günlerde ve saatlerde yayınlanacağı merak konusu oldu. NTC Medya’nın yapımında bulunduğu, başrol oyuncuları arasında Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin gibi oyuncuların bulunduğu Akıncı dizisi 2 gün içerisinde 6 defa tekrar bölümü yayınlayarak rakibi Son Yaz dizisine göre daha fazla ekranlarda görünmeye çalışacak. Akıncı dizisi 1. Bölümü ile 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00’de ekranlarda olacak. 1. Bölüm sonrasında yine aynı gün içerisinde saat 22:30’da akıncı dizisinin tekrar bölümü ekranlarda olacak.

Akıncı dizisi hafta sonları da ekranlarda yer almaya devam edecek. Hafta sonları da ekranlarda gözükmeye devam edecek dizinin yayın akışı şu şekilde:

Cumartesi / 10.00 – 15.15 – 20.00

Pazar / 11.45 – 15.30 – 22.50

Hafta sonunda 6 defa tekrar bölümü ile ekranlarda gösterime girecek olan dizi hafta içi de ekranlarda olacaktır. Yeni yıla girilmesi nedeniyle bazı diziler yayın hayatına 1 veya 2 hafta araya girmişti. Bu verilen arayı fırsat olarak gören dizi değerlendirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak. Akıncı dizisinin tekrar bölümleri hafta içerisinde de seyircilerle buluşmaya devam edecek. Dizinin tekrar bölümleri 4 Ocak 2021 pazartesi 5 Ocak salı 6 Ocak çarşamba ve 7 Ocak perşembe günü olacak şekilde ekranlarda yerini alacak.  

Akıncı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Akıncı dizisinin yeni bölümü hafta içi ve hafta sonları yaklaşık 10 bölüm tekrar yayınlanacak ve her Cuma saat 20.00'de ekranlarda olacak. Seyirciler Cuma gününün dizisi olan Hercai’yi merak etse de, dizi yayın gününü değiştirerek Pazar gününe getirildi. Dolayısıyla Cuma akşamı ATV ekranlarında Akıncı dizisinin yeni bir bölümü gösterilecek. Akıncı dizisinin reytingleri iyi çıkarsa sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Bundan dolayı dizinin yönetimi hafta içi ve hafta sonu olacak şekilde yayınlarını devam ettirerek seyirci çekme çabasına girmiş duruda. Dizinin devam edip etmeyeceği seyircileri diziyi izleyip izlememesine bağlı olacak. Dizinin izlenme oranı iyi bir şekilde gelmezse 2 ay içerisinde yayın hayatına son verileceği düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BÖLÜMTekrarATVAkıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Göz filmi konusu ve oyuncuları
Göz filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
Netflix Bridgerton dizi konusu ve oyuncuları
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2021 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
İş güvenliği devlet desteklerinden yararlanma şartları nelerdir? 2021
30 Ocak Cumartesi Atv, Kanal D, Star Tv, Fox Tv, TRt 1, TV8, Show TV yayın akışı
Kımızı Oda Boncuk öldü mü? Boncuk'a gerçek hikayesinde ne oldu? Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu? Kitaba göre Boncuk'un hikayesi nasıl bitiyor?
Arka Sokaklar dizisi Ayla kimdir? Gerçek adı nedir? Hülya Kalebayır Çelik hakkında bilgiler
Kanal D Yüzleşme yarışması ne zaman başlayacak? Yüzleşme yarışması formatı ne?
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2021
ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacak mı?
Benim Adım Melek Mirza kimdir? Gerçek adı nedir? Burçin Birben rol aldığı yapımlar ve biyografisi
QR kod ile para çekme ve yatırma işlemleri nasıl yapılır? QR kod ile bankamatikten para çekme ve yatırma
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Özde Karacan kimdir? Özde Karacan hakkında bilgiler
İsteğe bağlı sigorta nedir? İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? Prim ödemeleri ne kadardır?
Mucize Doktor yeni sezonda ki Akın ve Annesi kimdir?
Yeni Reform Paketi ne zaman açıklanacak? Yeni reform paketi içeriğinde neler olacak?
Okullar ne zaman yüz yüze eğitime açılacak? 2021 MEB okullar açılacak mı?
Garanti BBVA 10.000 TL Ocak 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 29 Ocak 2021 Cuma Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
Hayvan genetik koruması hayvan ırkları ve desteklenecek iller 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.