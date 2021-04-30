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Akıncı final mi yapıyor, bitiyor mu? Akıncı dizisi ne zaman final yapacak?

ATV'nin dikkat çeken dizilerinden biri olan Akıncı dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. Akıncı dizisinin ne zaman final yapacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 20:58
Akıncı final mi yapıyor, bitiyor mu? Akıncı dizisi ne zaman final yapacak?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı’nın final yapacağı ortay çıktı.1 Ocak tarihinde ekranlara çıkan, başrollerde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı dizinin 20.bölümü ile final yapacağı öğrenilirken bu haber dizinin takipçilerini üzdü.

Akıncı dizisi ne zaman final yapacak?

1 Ocak 2021 tarihinde seyircinin karşısına çıkan Akıncı dizisi, beklentilerin altında kalarak final kararı aldı. 30 Nisan Cuma günü 18.bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan dizinin 20.bölümüyle ekranlara veda edeceği ortaya çıktı.

Yayınlandığı günden bu yana sosyal medyada çok konuşulan Akıncı dizisi son zamanlarda fantastik dizi tarzından uzaklaşarak dram dizisine dönüşmesi yönünden fazlaca eleştiri alıyordu.




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:58
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