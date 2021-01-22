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Akıncı Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Akıncı Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 22 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde, Akıncı Fatih kimdir? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 19:39
Akıncı Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Dizide Şükrü Özyıldık, Büşra Develi, Müge Boz, Tolga Tekin, Yıldıray Şahinler, Erkan Bektaş, Didem İnselel, Yılmaz Bayraktar, Serhat Onat, Ayça Erturan, Berrin Arısoy, Ercü Turan, Sermet Yeşil, Berrak Kuş, Deren Talu gibi pek çok isim yer alıyor.

Akıncı Dizisi Fatih Karakteri Kimdir?

Dizide Fatih karakterini Şükrü Özyıldız canlandırmaktadır. Dizide Fatih karakteri kökleri Osmanlı’ya dayanan bir süper kahramandır. En büyük görevi İstanbul’u korumak olan Fatih, İstanbul’u korumak adına her şeyini ortaya koymaktadır.

Şükrü Özyıldız Kimdir?

1988 yılında İzmir’de dünyaya gelen Şükrü Özyıldız, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi görmüştür. Özyıldız ilk olarak 2011 yılında Derin Sular dizisinde rol almıştır. Pek çok dizide rol alan Özyıldız son olarak Akıncı dizisinde Fatih’i canlandırmaktadır.

Şükrü Özyıldız’ın Rol Aldığı Yapımlar

2011- Derin Sular - Toprak

2012- Uçurum -Avukat Tolga

2014- Çalıkuşu - Murat

2013- Benim Hala Umudum Var -Ozan Korkmaz

2014-2015- Şeref Meselesi-Emir

2015- Tatlı Küçük Yalancılar -Eren

2015- Ulan İstanbul - Emir

2016- Kış Güneşi - Efe-Mete

2017- Çoban Yıldızı - Seyit

2018- Nefes Nefese - Yusuf Alacan

2019- Jet Sosyete- Levent

2020 - Akıncı - Fatih



Son Güncelleme: 22.01.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
şükrüözyıldızFatihAkıncı
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