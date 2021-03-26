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Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 26 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 19:30
Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
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Akıncı dizisi NTC Medya yapımcılığında ekranlara taşınacak. Bünyesine yeni oyuncular kazandırmaya deva eden Akıncı dizisi ATV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. 

Akıncı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Akıncı dizisinin hangi tarihte yayın hayatına başlayacağı henüz belli olmadı.

Akıncı dizisinin konusu

Kahramanlık hikayesinin anlatılacağı dizide kendilerini Akıncı olarak adlandıran bir grup bulunuyor. Köklerini Osmanlı’dan alarak çeşitli zorlukları ve engelleri aşan Akıncı, Osmanlı’dan bu yana İstanbul’u korumaktadır.

Akıncı dizisi oyuncu kadrosu

Şükrü Özyıldız (Fatih)

Büşra Develi

Deren Talu

Tolga Tekin

Sermet Yeşil

Yıldıray Şahinler



Son Güncelleme: 26.03.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıATV
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