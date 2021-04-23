İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Akıncı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Akıncı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta? konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 23 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 20:00
Akıncı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Takip Et:

Kısa bir süre sonra ATV ekranlarında yerini alacak Akıncı dizisi tanıtım fragmanından sonra çok merak edildi. Çok kısa zamanda aksiyon seven seyircinin merakını uyandırdı. Fragman tanıtımın da görülen çekim mekanları en çok dikkat çekilen konulardan birisi oldu.

Akıncı Dizisinde Kullanılan Orman Nerede?

Dizinin bir çok sahnesin de yer alana ve diziyi izlerken çok fazla göreceğimiz orman İstanbul Beykoz’dadır. Savaş sahnelerinin çekimi için  doğal ve yeşilliğin fazla bulunduğu bir ortam seçilmesi oynanan sahnelerin dikkat çekmesi ve doğal olması içindir. Bu yüzden Beykoz ve çevresindeki tüm ormanlar çekim için set ekibinin uğrak yeri oldu.

Akıncı Dizisi Çekim Mekanları

NYC Medya projenin yapımında yer alırken bu heyecanlı dizinin Yönetmeni de Veli Çeliktir.  Akıncı dizisi izleyenlerine son derece heyecan ve aksiyon duygusunu yaşatması bekleniyor. Bu heyecan ve aksiyonu izleyiciye aktarmak için de özel mekanlar seçildi. Dizinin tanıtım videosunda görüldüğü üzere Beykoz sahili Beykoz ormanı ve İstanbul’un eşsiz güzelliğe sahip Boğaziçi köprüsü çok kullanılan mekanlar arasındadır.

 Akıncı Dizisi Hangi Mahallede Çekiliyor?

Ekranlar da heyecan fırtınası yaratacak olan dizinin oyuncu kadrosu da muhteşem isimlerden oluşuyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Yıldıray Şahinler, Büşra Develi ve Tolga Tekin yer almaktadır.. Dizinin çekimin de İstanbul’un eşsiz manzaralı Boğaziçi köprüsü, Beykoz ormanı ve sahili kullanılmakla beraber Beşiktaş, Rumeli Hisarı ve çevresi gibi mekanlarda bulunuyor.

Akıncı Dizisi Nerede Çekiliyor? Mekanlar Mahalle Neresi?

Dizi İstanbul ilimizde bulunan bir çok değerli ve tarihi özelliği olan mekanlarda çekilmiştir. İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Beykoz sahili, Beykoz ormanı Rumeli Hisarı ve Beşiktaş semti gibi özel yerlerde çekim yapmayı terih etmiştir.




Son Güncelleme: 23.04.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkıncıMekanDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı

Popüler Haberler

Kırmızı oda dizisinde rol alan Melisa Sözen (Alya) dizide neden yok? Diziden ayrıldı mı?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekim seti hangi ilde?
Kırmızı Oda dizisi Sekreter kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in yer aldığı diziler
Akrep Hizmetçi kimdir? Demet Gül hakkında bilgiler
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı nedir? Büşra Develi nereli, yaşı kaç?
Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir yer aldığı dizi ve film yapımları
Akıncı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Ramo dizisi Hamza kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Hanedar nereli, yaşı kaç?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Erol karakteri kimdir? İlhan Şen nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yaşı ve oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı?
Tirit nedir? Trit yemeği nasıl yapılır? Trit malzemeleri, yapılışı ve tarifi
Kanal 7 canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Tövbeler Olsun dizisi Makbuş kimdir? Ayça Işıldar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız doğum tarihi
Akrep dizisi Duru karakteri kimdir? Aslı Melisa Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut'un hayatı!
Akıncı dizisi Komiser Cüneyt kimdir? Yılmaz Bayraktar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisine katılan Sinan Tuzcu kimdir? Metin karakteri kimdir?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.