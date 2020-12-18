Akıncı dizisinden yeni tanıtım fragmanı yayınladı

Atv’de yayınlacak olan Akıncı dizisi seyirci ile buluşmak için geri sayıma başladı. Akıncı dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Bu fragmanda dizinin oyuncu kadrosu da belirlenmiş oldu.

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, ve Deren Talu yeni yayınlanan fragmanda yer alan isimlerdi.

Kökü Osmanlı’ya dayanan ve İstanbulu koruyan bir kahramanın mücadelelerini anlatan dizide Akıncı karakterini Şükrü Özyıldız oynayacak.

Birçok kişide heyecan uyandıran Akıncı dizisinin yönetmen koltuğunda Veli Çelik, proje tasarımını ise Hakan Kendal yapacak. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp ve NTC Medya’nın yaptığı dizi Ocak 2021 tarihinde yayınlanacak.

Akıncı yeni tanıtım fragmanı