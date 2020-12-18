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Akıncı dizisinden yeni tanıtım fragmanı yayınladı

Atv ekranlarında yayınlanacak olan Akıncı dizisinin yeni tanıtım fragmanı ile birçok kişi diziyi merakla bekliyor. Akıncı dizisinin yeni tanıtım fragmanına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 20:40
Akıncı dizisinden yeni tanıtım fragmanı yayınladı
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Atv’de yayınlacak olan Akıncı dizisi seyirci ile buluşmak için geri sayıma başladı. Akıncı dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Bu fragmanda dizinin oyuncu kadrosu da belirlenmiş oldu.

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, ve Deren Talu yeni yayınlanan fragmanda yer alan isimlerdi.

Kökü Osmanlı’ya dayanan ve İstanbulu koruyan bir kahramanın mücadelelerini anlatan dizide Akıncı karakterini Şükrü Özyıldız oynayacak.

Birçok kişide heyecan uyandıran Akıncı dizisinin yönetmen koltuğunda Veli Çelik, proje tasarımını ise Hakan Kendal yapacak. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp ve NTC Medya’nın yaptığı dizi  Ocak 2021 tarihinde yayınlanacak.

Akıncı yeni tanıtım fragmanı




Son Güncelleme: 18.12.2020 20:40
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Anahtar Kelimeler:
ATVAkıncışükrü özyıldızBüşra DeveliDeren Talu
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