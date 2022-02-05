İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...

Akıncı dizisinden ayrılan ve yeni gelen isimler kimler?

Akıncı dizisinden ayrılan oyuncular kimler? Akıncı dizisine yeni katılan oyuncular kimler? Akıncı dizisi neden oyuncularıyla yollarını ayırıyor? Akıncı dizisine yeni katılan Cüneyt karakterini kim canlandırıyor? Akıncı dizisine yeni katılan Güneş karakterini kim canlandırıyor? Yılmaz Bayraktar kimdir? Hira Koyuncuoğlu kimdir? ATV ekranlarının fantastik dizisi Akıncı dizisinden ayrılan ve dizinin oyuncu kadrosuna yeni katılan oyuncular haberimizde...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:21
Akıncı dizisinden ayrılan ve yeni gelen isimler kimler?
Takip Et:

ATV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Akıncı adlı dizinin izleyicileri diziden ayrılan ve oyuncu kadrosuna yeni dahil olan isimlerin kimler olduğunu merakla araştırıyorlar.

Akıncı dizisine ATV kanalı yönetimi yeni bir şans vermişe benziyor. Reyting oranlarının düşüklüğünden dolayı dizinin oyuncu kadrosundaki bazı isimlerin kadro dışı kalmasıyla beraber herkesin ilgisini ve dikkatini çekecek yeni karakterler diziye dahil oluyor. NTC Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen Akıncı dizisinin son 7 bölümünde reyting oranlarının artacağına dair kanal söz verildi. lk senaryo ile reytingleri yükseltemeyeceğini bilen NTC Medya Akıncı dizisini şuanda hikayesinden alıp bambaşka bir yere götürmesi için  Altuğ Küçük ile yeni sözleşme imzaladı. Akıncı dizisini 13 bölüm çeken Hakan Kandal’la ise yollar ayrıldı. Bununla beraber herkes tarafından eleştiri odağı olan Akıncı dizisinin yönetmeni Veli Çelik ile de yollarını ayıran NTC Medya, Levent Türkkan ve Gökhan Erkut’u yönetmen koltuğuna oturttu.

Akıncı dizisinin yönetiminde ve senaryosundan çıkartılan ve dizinin oyuncu kadrosunun değişikliğe uğraması kaçınılmaz bir durum olarak gün yüzüne geliyor. 10’a yakın oyuncu Akıncı dizisinden hikayesi bittiği için ayrılmak zorunda kalacak. 10’dan fazla oyuncu ise Nisan ayı itibariyle dizinin kadrosunda yer alacak. Tüm bunlara rağmen Akıncı dizisi reyting oranlarını yükseltemezse 20. Bölümde ekranlardan sezon finali yaparak ayrılacak.

Akıncı dizisinin kadrosuna yeni dahil olan isimler!

Diziye yeni dahil olan isimler arasına oyuncu

Yılmaz Bayraktar

dahil oldu. Akıncı dizisinde Cüneyt adlı karaktere hayat verecek olan Yılmaz Bayraktar, dizide İstanbul Emniyeti’nin içine sızdırılan ajanı oynayacak.

Akıncı dizisinin kadrosuna yeni dahil olan bir diğer isim ise güzel oyuncu

Hira Koyuncuoğlu

oldu. Öncelerde Maria ile Mustafa adlı dizide oynayan Hira Koyuncuoğlu, şimdi de Akıncı dizisinde Güneş adlı karaktere hayat verecek. Dizide ekibe yeni katılan komiser yardımcısını canlandıracak olan Hira Koyuncuoğlu yetenekleriyle herkesin ilgisini çekeceğe benziyor.


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkıncıDiziATVYılmaz BayraktarAkıncı Oyuncu KadrosuHira Koyuncuoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız dizisi neden başlamadı? Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor?
Camdaki Kız dizisi neden başlamadı? Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor?
Yoktan Seçmeli dizisinin oyuncu kadrosu netleşiyor! Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü nereli kaç yaşında?
Yoktan Seçmeli dizisinin oyuncu kadrosu netleşiyor! Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü nereli kaç yaşında?
Kardeşlerim dizisi Süsen kimdir? Lizge Cömert hakkında bilgiler
Kardeşlerim dizisi Süsen kimdir? Lizge Cömert hakkında bilgiler
Başarılı oyuncu Tilbe Saran kimdir? Nerelidir? Tilbe Saran nerede yaşıyor?
Başarılı oyuncu Tilbe Saran kimdir? Nerelidir? Tilbe Saran nerede yaşıyor?
Blu tv'nin yeni dizisi Kusursuz'un oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu mu?
Blu tv'nin yeni dizisi Kusursuz'un oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Seda Yılmaz
Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Seda Yılmaz

Popüler Haberler

Akıncı dizisinden ayrılan ve yeni gelen isimler kimler?
Yoktan Seçmeli dizisinin oyuncu kadrosu netleşiyor! Hazar Ergüçlü kimdir? Hazar Ergüçlü nereli kaç yaşında?
Kardeşlerim dizisi Süsen kimdir? Lizge Cömert hakkında bilgiler
Başarılı oyuncu Tilbe Saran kimdir? Nerelidir? Tilbe Saran nerede yaşıyor?
Blu tv'nin yeni dizisi Kusursuz'un oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Seda Yılmaz
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi diziden neden ayrılıyor? Mehdi diziye tekrardan gelecek mi?
Kağıt Ev dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Fatih Altın kimdir?
Kuzgun Bora Dağıstanlı ( Ahmet Varlı ) kimdir?
19 Eylül 2021 ALES sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
2021-2022 Özel okul fiyatları ne kadar?
7143 borç yapılandırma kapsamında kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
Biyomedikal Mühendisi maaşları ne kadar? Biyomedikal Mühendisi kime denir?
Çocuğu üniversite okuyan ailelere yapılan yardımlar nelerdir? Başvuru şartları neler?
Brawl Stars 2000 elmas nasıl alınır? 2021 Elmas kodları nelerdir?
Hayatımın Kampı Film Senaryosu, Yorumu ve Analizi
Diriliş Ertuğrul Sungurtekin ( Sezgin Erdemir ) kimdir?
Sümer Tilmaç kimdir, nerelidir, evli mi, kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı?
Tiyatrocu Çiçek Dilligil kimdir? Nerelidir? Çiçek Dilligil nerede yaşıyor?
Yüsra Geyik kimdir? Ünlü oyuncu Yüsra Geyik kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.