Akıncı dizisinden ayrılan ve yeni gelen isimler kimler?

ATV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayan Akıncı adlı dizinin izleyicileri diziden ayrılan ve oyuncu kadrosuna yeni dahil olan isimlerin kimler olduğunu merakla araştırıyorlar.

Akıncı dizisine ATV kanalı yönetimi yeni bir şans vermişe benziyor. Reyting oranlarının düşüklüğünden dolayı dizinin oyuncu kadrosundaki bazı isimlerin kadro dışı kalmasıyla beraber herkesin ilgisini ve dikkatini çekecek yeni karakterler diziye dahil oluyor. NTC Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen Akıncı dizisinin son 7 bölümünde reyting oranlarının artacağına dair kanal söz verildi. lk senaryo ile reytingleri yükseltemeyeceğini bilen NTC Medya Akıncı dizisini şuanda hikayesinden alıp bambaşka bir yere götürmesi için Altuğ Küçük ile yeni sözleşme imzaladı. Akıncı dizisini 13 bölüm çeken Hakan Kandal’la ise yollar ayrıldı. Bununla beraber herkes tarafından eleştiri odağı olan Akıncı dizisinin yönetmeni Veli Çelik ile de yollarını ayıran NTC Medya, Levent Türkkan ve Gökhan Erkut’u yönetmen koltuğuna oturttu.

Akıncı dizisinin yönetiminde ve senaryosundan çıkartılan ve dizinin oyuncu kadrosunun değişikliğe uğraması kaçınılmaz bir durum olarak gün yüzüne geliyor. 10’a yakın oyuncu Akıncı dizisinden hikayesi bittiği için ayrılmak zorunda kalacak. 10’dan fazla oyuncu ise Nisan ayı itibariyle dizinin kadrosunda yer alacak. Tüm bunlara rağmen Akıncı dizisi reyting oranlarını yükseltemezse 20. Bölümde ekranlardan sezon finali yaparak ayrılacak.

Akıncı dizisinin kadrosuna yeni dahil olan isimler!

Yılmaz Bayraktar

Diziye yeni dahil olan isimler arasına oyuncudahil oldu. Akıncı dizisinde Cüneyt adlı karaktere hayat verecek olan Yılmaz Bayraktar, dizide İstanbul Emniyeti’nin içine sızdırılan ajanı oynayacak.

Hira Koyuncuoğlu

Akıncı dizisinin kadrosuna yeni dahil olan bir diğer isim ise güzel oyuncuoldu. Öncelerde Maria ile Mustafa adlı dizide oynayan Hira Koyuncuoğlu, şimdi de Akıncı dizisinde Güneş adlı karaktere hayat verecek. Dizide ekibe yeni katılan komiser yardımcısını canlandıracak olan Hira Koyuncuoğlu yetenekleriyle herkesin ilgisini çekeceğe benziyor.