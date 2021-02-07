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Akıncı dizisindeki modifiye motosiklet markası ne?

ATV ekranlarında yayınlanan kısa zamanda başarıya ulaşan Akıncı dizisinde kullanılan kostüm ve modifiyeli motosiklet izleyenlerin dikkatini çekti. Dizide kullanılan modifiyeli motosikletin markasını birçok kişi araştırmaya başladı.

07 Şubat 2021 Pazar 18:16
Akıncı dizisindeki modifiye motosiklet markası ne?
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Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin başrolleri yer aldığı, ATV ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisi çekim teknikleri ve özel tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oyuncu Şükrü Özyıldız’ın hayat verdiği karakter Akıncı’nın kostümü, maskesi ve modifiyeli motosikleti birçok kişinin dikkatini çekti.

Akıncı’nın motosikletinin markası ne?

Dizide Akıncı’nın kullandığı motosikletin tük aksamları ve görüntüsü modifiye edilmiştir. Dizinin yönetmeni Veli Çelik tarafından modifiyesi tasarlanan motosikletin markası KTM RC 390’dır. Akıncı’nın motosikleti dünyada ilk patentli ışık saçan kaplama sistemiyle modifiye edilmiştir.

NTC Medya yapımında ve Mehemt Yiğit Alp yapımcılığında olan Akıncı dizisi her Cuma saat 20.00’da Atv ekranlarında seyircinin karşısına çıkıyor.



Son Güncelleme: 07.02.2021 18:16
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıMotorsikletATVKtm Rc 390şükrü özyıldızBüşra Develi
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