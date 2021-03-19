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Akıncı dizisindeki Aylin karakteri Kimdir? Didem İnselel dizideki rolü ve hayatı

Akıncı dizisindeki Aylin karakteri Kimdir? Didem İnselel dizideki rolü ve hayatı haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 19.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 19:43
Akıncı dizisindeki Aylin karakteri Kimdir? Didem İnselel dizideki rolü ve hayatı
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Akıncı Dizisinin Aylin’i Didem İnselel gerçek hayatta kimdir? Nerelidir?

2021 yılında adından çokça söz ettirecek gibi görünen Akıncı dizisi, kadrosuna birbirinden başarılı isimleri eklemeye devam ediyor. 1 ocak tarihinde seyirciyle buluşacak olan dizide Aylin karakterine güzel isim Didem İnselel hayat verecek. Yönetmenliğini Veli Çelik’in üstlendiği yeni dizinin senaristliğini de Hakan Kandal yaptı.

ATV ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanan dizi, ilk fragman ile büyük merak uyandırdı. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin’in başrollere hayat verdiği dizide, ekranlarda göreceğimiz diğer yüzler de belli oldu. Didem İnselel de izleyicilerin en çok merak ettiği isimlerden biri oldu.

Akıncı dizisinin Aylin’inin nasıl bir karakter olacağı bilgisi henüz paylaşılmadı. Fakat Nergis’in işyerinden bir iş arkadaşı olduğu öngörülüyor.

Didem İnselel Kimdir?

13 Temmuz 1976 yılında hayata gözlerini açan güzel oyuncu, kariyeri boyunca bir çok başarılı işe imza atmış ve adından çokça söz ettirmiştir. Mesleğe 1999 yılında Kanal D Haber Merkezi’nde stajyer olarak başlayan başarılı isim, 1999 yılında sunuculuk yapmaya başlamıştır. Aynı yıl sunuculuğun yanı sıra bir reklam şirketinde işe başlayab Didem İnselel, bu şirkette 3-4 yıl kadar çalışmıştır. 2003 yılına geldiğimizde güzel isim oyunculuk kariyerine adım atmış ve Serseri Aşıklar dizisinde rol almıştır.

2007-2010 yılları arasında dönemin en popüler dizilerinden biri olan Kavak Yelleri dizisinde Gönül karakteri ile sahne alan başarılı isim, bu karakter ile büyük bir ivme yakalamıştır.  Güzel oyuncu güzelliğinin yanısıra başarılı oyunculuğu sayesinde Serserş Aşıklar, Camdan Pabuçlar, 29-30, Sahte Prenses, Kavak Yelleri, Kahramanlar, Sen De Gitme, 6 Mantı, Beni Böyle Sev, O Hayat Benim, Arkadaşlar İyidir, Dayan Yüreğim, İstanbullu Gelin dizilerinde karakterlere hayat vermiiştir. 2021 yılında da Akıncı dizisi ile birlikte başarılı isim ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.

Sosyal Medya hesaplarında da epey aktiflik sergileyen başarılı oyuncunun @dideminselel kullanıcı adı ile instakramda bulunuyor. 113 bin takipçisi olan başarılı oyuncunun 1164 gönderisi bulunmakta.

Başarılı isim henüz bir evlilik yapmamıştır ve özel hayatını afişe etmeyen Didem İnselel’in şu an bilinen bir sevgilisi de yok.



Son Güncelleme: 19.03.2021 19:43
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Anahtar Kelimeler:
AkıncıDidem Inselel
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