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Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!

ATV ekranlarının yeni süper kahraman dizilerinden olan ve yayınlandığı günden beri büyük ilgi ile takip edilen Akıncı dizisinde geçtiğimiz haftalarda sakatlanan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve hayatını kaybeden Özkan Sümer detayları dikkat çekti.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:48
Akıncı dizisinde Trabzonspolu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkat çekti!
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Trabzonspor kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp tarafında yapımcılığı üstlenen Türkiye’nin süper kahraman dizisi Akıncı’da futbolcu Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları dikkatlerden kaçmadı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümü ile büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Akıncı dizisinde geçtiğimiz haftalarda sakatlanan Abdülkadir Ömür ve Özkan Sümer detayları merak ediliyor.

Konyaspor maçında sakatlandıktan sonra pek çok kişinin geçm

iş olsun mesajlarını ilettiği genç yıldız Abdülkadir Ömür’e dizide yer alan bir kahvehanenin duvarında ‘Geçmiş olsun Abdüş’ yazılırken başka bir duvarda ise geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Özkan Sümer’e yer verildi.

O sahneler Trabzonspor taraftarları tarafından ilgi ile takip edilirken pek çok kişi de sahneleri merak etti.



Son Güncelleme: 23.01.2021 19:48
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Anahtar Kelimeler:
AkınıcTrabzonsporAbdülkadir ömürözkan SümerDetay
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