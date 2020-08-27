Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi yetenkli oyuncuların olduğu, ATV’de yeni başlayacak olan Akıncı dizisinde oynayacak olan Savaş Alp Başar kimdir?

Savaş Alp Başar’ın yaşamı

Oyuncu olan çift Lale Başar ve Kemal Başar’ın çocuğu olan Savaş Alp Başar Ankara’da 1996 senesinde doğmuştur.

Aktif oyunculuğa 2011 yılında başlayan Savaş Alp Başar bunun yanında modellikle de uğraşmaktadır. Savaş Alp Başar’ı tanıdığımız dizi ‘Benim Hala Umudum Var’ idi.

2013 senesinde ‘Köksüz’ adlı sinemada başarılı bir oyunculuk sergilediği için 20. Adana Koza Film Şenliği’nde Umut Veren Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Beykent Üniversitesi’nde Tiyatro mezunu olan Savaş Alp Başar, 2016 senesinde ‘Aşk Yalanı Sever’ dizisinde de rol aldı.

Müziğe de yeteneği olan oyuncu piyano ve klanet çalabilmektedir. Spor başarılarında ise dokuz yıl lisanslı basketbol ve iki yıl da futbol vardır.

Babasını rol modeli olarak gören Savaş, babası zamanında tiyatro meselelerinden dolayı çok üzüldüğü için bir dönem tiyatrodan nefret ettiğini bu dönemde müzik ile ilgilendiğini dile getirdi.

Savaş Alp Başar Icon Casting oyuncusu olarak 2020 senesinde Akıncı dizisinde oyunculuğa devam edecektir.

Savaş Alp Başar’ın yaşı kaçtır?

24 yaşındadır

Savaş Alp Başar’ın boyu ve kilosu kaçtır?

Boyu 1,73m kilosu 70 kg’dır

Savaş Alp Başar hangi dizilerde rol almıştır?